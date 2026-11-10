Vinculan a proceso a estudiante por presunto feminicidio en Hidalgo

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Un juez de control vinculó a proceso a un hombre identificado con las iniciales C. F. C., por su probable responsabilidad en el feminicidio de una joven estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quien fue localizada sin vida el pasado 31 de octubre en un domicilio de la colonia Los Sabinos, en el municipio de Tulancingo, Hidalgo.

El presunto responsable también es estudiante de la máxima casa de estudios de la entidad. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que, a través de la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas, obtuvo el auto de vinculación a proceso contra el imputado.

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De acuerdo con la información ministerial, la víctima fue localizada en una vivienda de la colonia Los Sabinos y presentaba diversas lesiones que le ocasionaron la muerte. En el lugar fue detenido C. F. C., señalado por su probable participación en los hechos.El estudiante fue puesto a disposición del Ministerio Público y, durante la audiencia inicial, solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la resolución sobre su situación jurídica se aplazó hasta el vencimiento del plazo de 144 horas.En la continuación de la audiencia, el juez de control determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por feminicidio. Asimismo, le impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.La autoridad judicial también estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. La víctima, identificada con las iniciales A. M. N. J., cursaba la carrera de Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mientras, el imputado era estudiante de Ingeniería en Agronomía para la Producción Sustentable.Para este día, la Colectiva Feminista Mujeres del Tule tiene prevista una movilización para exigir una investigación con perspectiva de género y sin omisiones que obstaculicen el acceso a la justicia.Integrantes de esta organización ofrecieron acompañamiento a los familiares de la víctima durante el procedimiento judicial, así como apoyo en la difusión del caso y orientación.Además, exigieron a las autoridades garantizar una investigación a fondo e hicieron un llamado a la población a no permanecer indiferente ante los casos de violencia contra las mujeres.