"Hice que ganara Calderón, aunque no es democrático", confiesa Fox

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió duramente contra el exmandatario panista Vicente Fox durante su conferencia matutina. La controversia surgió luego de que saliera a la luz una entrevista a un medio español, en el que Fox confiesa abiertamente haber intervenido en las elecciones presidenciales de 2006 para asegurar la victoria de Felipe Calderón y evitar que Andrés Manuel López Obrador asumiera el poder.

Fox declaró: "Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso", al recordar su intervención en las elecciones presidenciales de 2006.

La mandataria federal señaló que estas palabras "dan la razón" y respaldan las acusaciones que su movimiento ha sostenido durante casi dos décadas sobre la intervención del Gobierno en aquella contienda electoral.

Durante sus declaraciones, Fox Quesada comparó la administración del país con la gestión empresarial, señalando que su objetivo principal era heredar el control gubernamental a su propio partido político, el Partido Acción Nacional (PAN). En respuesta a estas revelaciones, Sheinbaum calificó los comentarios como una muestra de que la oposición trataba al Gobierno como un negocio privado.

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"Sí, para ellos era un negocio, para los hijos de Martha Sahagún, para todos ellos era un negocio. No. México es un país grandioso. Y lo que nos toca a nosotros es defender la soberanía. En todos sentidos, en el sentido más amplio. Soberanía frente a los poderes externos, frente a las potencias externas y soberanía, como lo dice el artículo 39 de la Constitución. La soberanía reside en el pueblo", declaró la titular del Ejecutivo federal.