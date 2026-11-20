¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Buque Escuela Brasil de la Armada Brasileña arribará este fin de semana al puerto de Veracruz como parte de su itinerario de instrucción.

Visita y apertura al público en Veracruz

La embarcación brasileña permanecerá atracada en el muelle turístico y estará abierta al público en general para visitas.

La Secretaría de Marina, a través de la Primera Región Naval, detalló que será este sábado cuando llegue a costas veracruzanas y permanecerá hasta el 23 del mes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Itinerario y misión del Buque Escuela Brasil

La visita protocolaria forma parte del itinerario del XL Viaje de Instrucción de Guardiamarinas, mismo que inició el 2 de agosto y culminará el próximo 21 de diciembre.

Se trata de una fragata que se encuentra en servicio desde 1986, construida en el Arsenal de Marina de Río de Janeiro, cuya misión principal es contribuir a la formación de futuros oficiales, así como fortalecer lazos de hermandad con naciones amigas.

La institución naval hizo un llamado a la población civil para que asistan a los recorridos que estará brindando la tripulación de este buque de la Armada Brasileña, los cuales no tendrán costo alguno.