Cuántos y cómo morimos los homo sapiens y su influencia en la ecología

Un componente importantísimo en la ECOLOGÍA y en especial en la PRESIÓN DEMOGRÁFICA de nosotros Homo Sapiens en la demanda de bienes y servicios demandados al planeta es la cantidad de nosotros mismos que demandamos en determinado momento, entre más vivimos en tiempo y número más demandamos dichos bienes y servicios que todos y cada uno son producidos en los diferentes ecosistemas del planeta.

El único medio final de que cada uno de nosotros dejemos de demandar estos bienes y servicios es LA MUERTE en la que incluso demandamos nuestro último servicio que es el RITO FUNERARIO. Desde el punto de vista filosófico se dice que "DESDE EL DÍA QUE NACIMOS COMENZAMOS A MORIR". Y este proceso de VIDA-MUERTE ha variado en su duración en nuestro proceso evolutivo, al grado que en la Edad Media el promedio de vida fue de un poco más de 40 años y fue aumentado poco a poco conforme desarrollamos más prácticas médicas y de higiene en nuestras vidas y descubrimos nuevas formas de curar las enfermedades. Una de las más importantes se dio en 1749 con la invención de LAS VACUNAS por parte de el inglés EDWAR JENNER, quien logró la primer vacunación contra LA VIRUELA en dicho año. El nombre de vacuna proviene de que fue en un establo de vacas donde se inició el proceso de vacunación. A partir de ahí vinieron más científicos como LOUIS PASTEUR que continuaron creando más vacunas de diferentes enfermedades que utilizamos hoy y PROLONGAN LA DURACIÓN DE NUESTRAS VIDAS y, por lo tanto, de nuestra demanda de bines y servicios. De ese tamaño es la consecuencia ECOLÓGICA de vivir más años de todos nosotros HOMO SAPIENS.

Estudiando solo los últimos 125 años desde el año 1900 hasta la actualidad veremos cómo esta prolongación de nuestras vidas ha sido parte importante de nuestra EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA especialmente en ese periodo de tiempo. EN EL AÑO DE 1900 MORÍAN ANUALMENTE 1,719 PERSONAS POR CADA 100,000 HABITANTES. En cambio actualmente solo morimos 799 PERSONAS ANUALMENTE POR CADA 100,000 HABITANTES, esto es en promedio de todo el planeta, o sea, que hoy morimos solo el 46.5 % de las personas que morían en el año 1,900 por cada 100,00 habitantes.

Ahora veremos estadísticamente de qué morían la mayoría de las personas en ambos años, es decir ,en 1900 y en 2025 en todos los casos ANUALMENTE por cada 100,000 habitantes del planeta, no hay divisiones por países o regiones ya que al final somos un solo ECOSISTEMA MUNDIAL donde todos de una u otra manera influimos en nuestro entorno ecológico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el año 1,900 la principal causa de muerte fue la NEUMONÍA O INFLUENZA que producía 202 muerte por cada 100,000 habitantes anualmente, en segundo lugar y sucesivamente por cada 100,000 habitantes anualmente, TUBERCULOSIS 195 muertes, INFECCIONES GASTROINTESTINALES 145, ATAQUE AL CORAZÓN 137, INFARTO CEREBRAL 107, PROBLEMAS RENALES 87, ACCIDENTES 72, CÁNCER 64, MUERTE SENIL 50 Y DIFTERIA 40.

En nuestra época 2025 las principales causas de muerte por cada 100,000 habitantes anualmente son: en primer lugar ATAQUE AL CORAZÓN 193, CÁNCER 185, VÍAS RESPIRATORIAS NO INFECCIOSAS 47, INFARTO CEREBRAL 42, ACCIDENTES 38, ALZHEIMER 27, DIABETES 22, PROBLEMAS RENALES 16, NEUMONÍA O INFLUENZA 16, y por último SUICIDIO 12.

De la anterior es de observar cómo ahora es ATAQUE AL CORAZÓN nuestra principal causa de muerte mucho debido al ESTRÉS de nuestro tipo de vida, CÁNCER en segundo lugar debido a contaminación de diferentes índoles que antes no existían, además de aspectos genéticos, en tercer lugar ENFERMEDADES EN VÍAS RESPIRATORIAS, esta sí es una causa mayormente ECOLÓGICA y no es más que el aire que respiramos mas de 20,000 veces diarias y que está contaminado por CO2, micropartículas y demás contaminantes que producimos cada uno de nosotros convirtiendo esta causa en una especie de SUICIDIO COLECTIVO. Causas nuevas en los 2,000 que no existían en los 1,900 son ALZHEIMER, DIABETES Y SUICIDIO. Lo que nos indica cambios en nuestra alimentación con más conservadores y que abandonamos las prácticas tradicionales de alimentación aumentando nuestro consumo indirecto de HERBICIDAS, FERTILIZANTES etc.; que además en muchos de los casos son cancerígenos, que hicieron pasara al cáncer de 8º lugar en los 1900s a tercer lugar de causa de muerte en los 2,000. En cuanto al suicidio, las causas son muchas y complejas; mucho es debido al estrés, depresiones y drogas, que antes no existían en nuestras vidas.

Debemos concientizarnos de nuestros periodos de vida y nuestra excesiva demanda de bienes y servicios, tratando de disminuir nuestra presión ecológica sobre nuestro entorno cercano a cada uno de nosotros. La buena noticia es que cada pequeñísimo esfuerzo que hagamos, se puede multipliar por 8,300 millones, al igual que cada error ecológico por más pequeño que cometamos.