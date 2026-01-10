Y seguirán los ecos

Se trata de apabullantes secuelas o repercusiones… numerosos rebotes o retumbos de lo que hemos visto con Trump y Maduro en Venezuela, dos autócratas criminales. Continúan, así, los ecos y las secuelas de la esperada pero impactante captura de Nicolás Maduro. Veamos ahora algo de lo más destacado.

Miren, es mucho lo que se ha dicho y se dirá, no sólo con el cerebro sino también con el hígado y el corazón. Hasta andan alborotados algunos que no suelen opinar ni interesarse en estos temas.

Hay inquietudes: 1) ¿Cómo sucedió realmente? 2) ¿Cuáles han sido los objetivos declarados o más o menos velados de esa intervención estadounidense en otro país? 3) ¿Y cómo han reaccionado diversos observadores? 4) ¿Cuáles serían otras implicaciones de carácter geopolítico y económico? 5) ¿Qué más podríamos esperar?

1) Aunque son cada día menos, quedan aún muchas incógnitas en torno a una operación tan exitosa y sorprendente. Van desde ángulos militares y estratégicos con extrañas cifras de bajas, hasta posibles sobornos y arreglos a partir de amenazas inminentes.

2) El objetivo proclamado de llevar a un narcoterrorista ante la Justicia o el idóneo de deponer a un presidente espurio que se robó la elección, palidecen frente a motivaciones económicas relacionadas con el petróleo y el dólar como medio de pago mundial. También se ve aquí un deseo personal de aplausos.

3) Las reacciones se han situado entre rancios reclamos contra un satánico “imperialismo yanqui”, hasta celebraciones orgásmicas de nivel mundial y grandes festejos por una democracia que está por verse o por una improbable hegemonía ante cualquier competencia. Hay casos que enfatizan la maldad del ejecutor o la sacralidad de una soberanía que asegura impunidades.

4) Al dejar de aplicarse con Trump el Derecho Internacional, se abarcarían posibilidades en cuanto a Cuba, México, China y Rusia, así como a Ucrania, Taiwán o hasta Groenlandia, Europa y un conflicto globalizado que a la larga incremente la pobreza y la desigualdad.

5) Igual surgen conjeturas que harían realidad distintos deseos o temores antes lejanos. En México, para el dictadorzuelo y su representante no son alentadoras las perspectivas, lo cual se confirma en su atropellado rechazo a lo que ha sucedido, aunque no hay nada definitivo ni inminente.

Nuestra situación interna se vuelve más inestable con las revelaciones sobre los objetables apoyos a Cuba (petróleo…) y Venezuela (narco…), además de que todo empeora con las torpes reacciones del presidente de facto, su delegada y el partido Morena.

Junto a más reformas negativas y brotes populistas de nacionalismo destructivo, se nos podrá complicar demasiado la crucial renegociación del TMEC con Estados Unidos.

Y ya ni Trump habla de que Venezuela era “comunista” ... en lugar de etiquetas ideológicas se llega a cierto pragmatismo… para bien y para mal. Veremos.

En fin, ante elementos tan impredecibles, habrá que estar muy atentos. No cabe ahogarse en la histeria ni en la ingenuidad. Y, ojo, para México o Venezuela casi todo podrá ser gradual.

* SOBRE EL CINE VOY a esbozar ahora varios adelantos y comentarios, tal como he acostumbrado cada principio de año en esta columna. Es mi arte favorito, que incluso tiende a englobar a los otros seis: sobre todo la literatura, el teatro, la música y la pintura.

Ya no somos tantos los que vamos a las salas de exhibición, pero millones siguen disfrutando en la televisión y con el llamado streaming, que reproduce contenidos en tiempo real vía Internet en diversos aparatos.

Empieza la temporada de premiaciones a lo mejor del cine en países líderes y casos internacionales: las de la Crítica, los Globos de Oro, los premios BAFTA (la Academia Británica) y, finalmente, los premios Oscar el 15 de marzo.

Entre las películas que van despuntando se encuentran ‘Una batalla tras otra’ con Leonardo DiCaprio; ‘Pecadores’, muy promovida; ‘Frankestein’, excelente, del mexicano Guillermo del Toro; ‘Marty Supreme’ con Thimothée Chalamet; ‘F1’, entretenida, con Brad Pitt; ‘Hamnet’ en torno a la muerte del hijo de Agnes Shakespeare y la creación de la célebre obra Hamlet. De las internacionales, me inclino por ‘Valor Sentimental’ de Noruega.

Y de las que he visto, me parecen mayores los méritos de la primera, con un magnífico elenco que presenta a Chase Infinity, así como de la última con un gran reparto también. Ambos guiones destacan e incluyen una difícil relación entre padre e hija.

