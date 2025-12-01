Fin del doble veto

La FIL representa “la libertad, la cultura, el respeto a las ideas, el universalismo, todo aquello que nos es lo más caro y preciado,

los valores que admiramos y amamos”.

Marcelo Ebrard, 29.11.2025

GUADALAJARA.-Se desvaneció el doble veto. No hace mucho la Feria Internacional del Libro de Guadalajara enfrentaba descalificaciones del presidente López Obrador mientras que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, enviaba a manifestantes a protestar contra la feria y su presidente, Raúl Padilla. Ricardo Villanueva, entonces rector de la Universidad de Guadalajara, tuvo que declarar en 2022: “La FIL Guadalajara es más grande que los delirios de grandeza de cualquier individuo”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hoy el dispar elenco del melodrama ha cambiado. López Obrador, quien calificaba a la FIL de “cónclave de la derecha”, se ha refugiado en su rancho La Chingada de Palenque al que se ha llevado sus odios y rencores. Ayer anunció la publicación de un nuevo libro que, por supuesto, no presentará en la FIL. En noviembre de 2023 confesó: “Nunca he ido” a la feria porque “son muy buenos para la simulación. Tiene una tendencia conservadora, por eso no voy”.

En Palacio Nacional lo ha reemplazado Claudia Sheinbaum, quien en lugar de mantener el veto mandó a la inauguración al secretario de Economía, Marcelo Ebrard (no a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza), con una inusitada ofrenda de paz: el primer certificado “Hecho en México”.

Alfaro ya no es gobernador. En su lugar ha quedado Pablo Lemus, quien no solo asistió, sino que se refirió a la feria como “un gran activo”, pidió “rendir tributo al legado del gran Raúl Padilla López” y propuso para Jalisco y México “más música, más ciencia, más innovación, más tecnología, más cultura, más libros y menos ideología”.

Padilla ha dejado también el escenario: se quitó la vida el 2 de abril de 2023. Su lugar como presidente de la FIL lo ha ocupado su hermano José Trinidad, “Trino”, quien también fue rector general de la Universidad de Guadalajara. Ricardo Villanueva ha dejado la rectoría y lo ha sucedido Karla Planter, quien recalcó este sábado que la FIL es una zona abierta a la pluralidad. Villanueva, paradójicamente, es hoy subsecretario de Educación superior federal. El único personaje que no ha cambiado es Marisol Schulz, editora de toda la vida y desde 2013 directora general de la FIL: su papel es el del coro de las antiguas tragedias griegas, que otorgaban un hilo conductor y una conclusión moral.

Amin Maalouf, el escritor franco-libanés ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, tocado con una bufanda blanca que combinaba con su indómita y alba melena, confesó su fascinación por la tecnología que nos pone “todo el conocimiento del universo” al alcance de los dedos, pero añadió con tristeza que nunca pensó que, a pesar de los avances, la violencia seguiría aumentando, la democracia se debilitaría y las guerras permanecerían; por eso, dijo, “la literatura es más importante que nunca”.

La FIL se ha llenado una vez más de personajes diversos. Allí han estado las ministras de la Corte Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, el ministro en retiro Alberto Pérez Dayán; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; autores como Javier Cercas y Guillermo Arriaga, Julio Frenk y Héctor Aguilar Camín, Bernardo Sepúlveda y Jorge Castañeda, y ¡tantos más! Hay muchos escritores españoles, sobre todo catalanes, porque Barcelona es la invitada de honor después de que España lo fue en 2024.

Los vetos han quedado atrás. En esta ocasión Ebrard pudo manifestar que “todo México está orgulloso de la FIL., un evento cultural de libertad”. La libertad, efectivamente, es el sello distintivo de esta feria.

‘Media Offenders’

Donald Trump sigue aprendiendo de AMLO. La Casa Blanca introdujo una nueva sección en su portal de internet llamada “Media Offenders”. Ahí presenta su “Quién es quién en las mentiras” y ataca a los medios que ofrecen coberturas críticas.

www.sergiosarmiento.com