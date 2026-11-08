Gina Hinojosa, ¿triunfo latino o mexicano?

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Una vez discutía con la activista histórica Dolores Huerta que los mexicanos de California salían más a las calles, mientras los texanos se encogían o se escondían. Lolita contestó con su elocuente voz: "Una señora me ayudó mucho en Texas a tocar puertas y a hablar con la gente, pero ahora que me acuerdo esa señora era californiana". Hoy, todo indica que esa cerrazón texana está cambiando. También en su último aliento de vida, Dolores consiguió por fin una sucesora.

La victoria de Gina Hinojosa en Texas se ha mostrado como un acto liberador y una victoria de la comunidad latina en EU. Así se presentó la candidata demócrata, como una madre preocupada por el costo del supermercado, la gasolina, una educación de calidad y los pequeños negocios texanos. Ganó las elecciones de un estado fronterizo, siendo hija y nieta de mexicanos. Revivió el sueño americano y el sueño texano de sus padres.

Hinojosa venció en un ambiente estadounidense rijoso, con texanos cansados de pagar miles de dólares en gasolineras y gastar su sueldo en comida. La carestía aumentó en los hogares texanos y de nada sirvieron los cupones y apoyos sociales para suavizar ese enojo. La nacida en McAllen supo entender el problema sin frivolidades. El gran producto interno bruto de Texas debería beneficiar también a los profesionistas, pequeñas y medianas empresas. "No hay garantía de que los latinos voten por los demócratas, pero sí están votando por un candidato que les beneficia económicamente, un candidato que fomenta un entorno propicio para la prosperidad".

La gobernadora electa le recordó a Estados Unidos el factor que más iguala a los estadounidenses y que muestra lo mejor de los mexicano-americanos: la educación. Su biografía personal y su lucha política tienen ese hilo conductor: educación de calidad. Es una mujer que entiende el gran valor de capacitarse y de compartir el conocimiento. Estudió política y derecho, es bilingüe y desarrolló su carrera trabajando por el sistema escolar. Es lo contrario al estereotipo negativo atribuido a los mexicanos en años recientes: violadores de leyes, delincuentes e ignorantes. Es educada, mujer de familia, católica y defensora de las leyes. Es conservadora en lo personal, como buena texana y progresista en los derechos humanos y la economía.

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Hinojosa ha sido crítica de la corrupción y ha exigido transparencia en distintos sectores a lo largo de su trayectoria legislativa. Es conocida por exigir presupuestos para contar con maestros altamente capacitados y escuelas públicas con instalaciones modernas. Otra de sus prioridades ha sido eliminar los negocios corruptos del sistema médico y en la distribución de medicinas. Defiende a los negocios agrícolas, los camioneros, las clases medias y el derecho que estos tienen a manifestarse.

Hay una discusión donde se debate si Regina Inez Hinojosa representa un triunfo para los hispanos o para los mexicanos. Lo cierto es que ella fue elegida por los texanos y su mandato es defender los intereses de Texas. No obstante, es un personaje que ha llenado de orgullo desde Brownsville y Washington hasta San Luis Potosí. Se ha convertido en un actor norteamericano, en uno de los estados más prósperos del planeta. Su ascenso se ha caracterizado por criticar las polarizaciones, la concentración de poder y las guerras culturales.

En honor a Dolores Huerta, paladín social