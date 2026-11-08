Jale del Arte

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Es cierto que se encuentra a dos horas hacia el sur, en otro estado, pero sigue siendo un referente cultural en la región. Hablamos, por supuesto, de San Miguel de Allende, esa pequeña localidad del Bajío que logra, una y otra vez, destacar por encima de lo que cabría esperar dado su tamaño; gracias, en particular, al uso del arte y la cultura como puerta de entrada.

La historia continúa este fin de semana con Percepto, la primera feria internacional de arte contemporáneo, llevada a cabo del 5 al 8 de noviembre de 2026, reuniendo a galerías destacadas y más de 40 artistas mexicanos e internacionales, además de conferencias, paneles, talleres y recorridos guiados. Con sede en Casa Mesones 71 (Mesones #71), del Centro Histórico, la feria se trata, a la vez, de un encuentro de arte conceptual que reconoce las posibilidades que ofrecen el lugar y el espacio. En particular, aúna el patrimonio y el legado cultural de San Miguel, partiendo de la premisa de que los grandes eventos artísticos internacionales en Ciudad de México y Guadalajara se ven condicionados por las dinámicas propias de las grandes metrópolis. Si bien es cierto que las grandes capitales poseen una gran influencia y conexiones de transporte envidiables, también conllevan importantes implicaciones en lo que respecta a lo que podríamos denominar «la experiencia humana». En estas grandes aglomeraciones urbanas, visitar galerías suele implicar largos desplazamientos —que a veces requieren horas, generan estrés y suponen un coste adicional—; por ello, una alternativa sensata a esta realidad pasa por ofrecer una experiencia a menor escala, más accesible, transitable a pie y adaptada a la escala humana.

Por supuesto, lo que observamos en Percepto, y en su relación con San Miguel de Allende, es una iniciativa (acompañada de una inversión) deliberada que se fundamenta en la naturaleza física de un espacio urbano manejable, en su reputación y en su ubicación geográfica, la cual resulta muy accesible para realizar viajes de varios días desde Ciudad de México, Querétaro y —cómo no— San Luis Potosí.

Claramente, se trata también de un experimento sumamente viable sobre lo que es posible y alcanzable en el ámbito del turismo cultural vinculado a un destino. Esto no quiere decir que Percepto sea un evento de gran envergadura; ni mucho menos. En Casa Mesones, el número de espacios dedicados a la feria de arte es reducido, pero la calidad de las obras expuestas, las galerías participantes y su alcance —tanto nacional como internacional— son los factores determinantes. Es, además, un recordatorio oportuno del potencial que siguen ofreciendo los artistas, artesanos, galerías y creadores de México. Esta riqueza no solo es una realidad evidente, sino también un punto fuerte reconocido a escala internacional —un atractivo que motiva a las personas a viajar, asistir e invertir.

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Resulta difícil imaginar sectores que sean tan rotunda y abrumadoramente positivos como los del arte y el patrimonio de México, junto con su potencial intrínseco. A los ideólogos políticos a menudo les cuesta concebir una relación entre la inversión cultural de base y el rendimiento económico; sin embargo, iniciativas como la primera feria internacional de arte de San Miguel demuestran que dicho vínculo no solo es sólido, sino también viable y esencial. Si bien esto es una verdad evidente en el caso de San Miguel de Allende, resulta igualmente aplicable a San Luis Potosí, que cuenta con una historia del arte sumamente reconocible y un profundo arraigo a su entorno. Todo esto sin mencionar siquiera el aspecto humanizador que el arte y la cultura aportan a la población local: una oportunidad para comprender su lugar en el mundo y en la sociedad, lo que a su vez genera orgullo por su propia identidad.

El arte tiene muchas razones de ser y —a decir verdad— el simple hecho de ser arte ya es suficiente. Pero, por si alguien necesitara justificaciones más amplias, estas quedan claramente patentes en la Primera Feria Internacional de Arte de San Miguel y —lo que es más— son perfectamente extrapolables a otros ámbitos. En pocas palabras: el arte manda, independientemente de la perspectiva desde la que se mire.