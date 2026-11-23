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"Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz".

Andrés Manuel López Obrador, 30.1.2019

El viernes 20 por la noche se empezaron a escuchar balazos en Guasave y se registraron quemas de camiones en las carreteras. Una balacera fuera del Kuroda Park generó pánico en el interior y llevó a la cancelación del juego de los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán de la Liga del Pacífico que se encontraba en la tercera entrada.

Un video difundido en redes registra la angustia de los jugadores, que corrieron a protegerse en los vestidores, y de los espectadores, que buscaban refugio en gradas y pasillos del estadio. Un niño angustiado lloraba desconsolado mientras la mamá le gritaba "No llores, agáchate". Otro video muestra una carretera con varios camiones en llamas.

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La Secretaría de la Defensa reportó a las 3:44 de la madrugada del sábado 21: "Derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A..., Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) ´Chapo Isidro´, jefe de la organización delictiva ´Beltrán Leyva´ y aliado del ´Cartel del Pacífico´ fracción ´Mayos´". El secretario de seguridad Omar García Harfuch ofreció tres horas después un reconocimiento a las fuerzas armadas "por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener" a Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro.

Como en la captura y muerte de El Mencho del pasado 22 de febrero, la Secretaría de la Defensa reconoció el apoyo de los organismos de inteligencia de Estados Unidos. El nuevo operativo parece haberse realizado de forma adecuada. Aun así, se han reportado 21 muertos, 17 civiles y cuatro elementos del Ejército. Las autoridades aplicaron un plan para impedir los bloqueos de carreteras de los criminales, pero estos fueron importantes en las primeras horas. Por lo menos, el saldo fue menor que en el operativo contra El Mencho, en el que se registraron 62 muertos, 58 en Jalisco y cuatro en Michoacán, entre ellos 25 guardias nacionales, un custodio penitenciario y un agente de la Fiscalía estatal.

Habrá que ver si la captura del Chapo Isidro, que descabeza a una de las bandas criminales más importantes de Sinaloa, no se refleja en una nueva oleada de violencia. El expresidente López Obrador afirmaba que el gobierno de Estados Unidos era "corresponsable" de la violencia en Sinaloa por la captura de El Mayo Zambada el 25 de julio de 2024. Cuando se descabeza a un grupo criminal se multiplican las bandas que buscan ocupar su lugar de manera violenta.

El operativo que ha capturado al Chapo Isidro confirma que "la guerra de Calderón" no ha terminado; ahora es la guerra de Sheinbaum. La presidenta tiene razón en aplicar la ley, en vez de repartir abrazos, pero es imposible ganar una guerra contra las drogas. El consumo de narcóticos no se reduce con represión armada, sino con políticas adecuadas de salud pública.

Queda clara una vez más la importancia de la colaboración de Estados Unidos, lo que vuelve un sinsentido las acusaciones de traición a la patria contra el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui por supuestamente haber permitido la presencia de dos agentes de la CIA en un operativo. Si vamos a mantener la guerra contra el narco, México y Estados Unidos debemos librarla juntos.

En campaña

Sheinbaum está en campaña. El viernes 20 declaró: "Aquellos que ansían regresar por sus fueros y privilegios, desesperados ante su falta de respaldo popular, intentan debilitar este proyecto de transformación, que no es otra cosa que la conquista de la democracia y la justicia social del pueblo de México". Ya no es la presidenta de todos los mexicanos, sino la dirigente de la 4T.

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