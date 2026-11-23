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Después de varias semanas de baja volatilidad, el mercado cambiario mexicano volvió a recordar que la calma financiera en economías emergentes suele ser transitoria. Entre el 16 y el 20 de noviembre, el peso mexicano rompió nuevamente la barrera de los 19 pesos por dólar, cotizando alrededor de los 19.04 pesos al cierre de la semana, tras haber iniciado el lunes pasado en niveles cercanos a los 18.51. Este periodo de volatilidad no responde a un factor aislado, sino a la combinación de varios factores, tales como las posturas más rígidas en Estados Unidos, la estrategia del Banco de México y la revisión de las proyecciones para el cierre del año.

El principal factor externo surgió de las minutas de la Reserva Federal en EE.UU. El tono restrictivo del banco central estadounidense que mantiene abierta la puerta a posibles incrementos adicionales en su tasa de referencia durante los próximos meses, impulsó una apreciación generalizada del dólar y una ola de cautela en los mercados globales, acentuado por el retroceso del sector tecnológico. Para el peso mexicano, una moneda altamente cotizada y sensible a los flujos internacionales, el impacto fue inmediato: una depreciación superior al 2% en una sola jornada (miércoles 18 de noviembre) y un nivel máximo posterior cercano a los 19.14 pesos.

En el terreno local, la publicación de las minutas del Banco de México correspondientes a la decisión del pasado 5 de noviembre brindó elementos relevantes para los participantes del mercado. Aunque la Junta de Gobierno del Banco Central recortó la tasa de referencia en 25 puntos base para ubicarla en 6.25%, la votación dividida (3 a 2) puso de manifiesto diferencias sustanciales respecto al margen de política monetaria. Mientras la mayoría sugirió mantener la tasa en ese nivel durante un periodo prolongado, algunos subgobernadores del Banco de México optaron por una pausa en 6.50%, alertando sobre la continuidad de riesgos inflacionarios y la reducción de la brecha monetaria frente a tasas de referencia en Estados Unidos, uno de los principales soportes históricos de la demanda por activos en moneda local mediante carry trade o estrategias de diferencial de tasas.

Esta combinación de factores que he mencionado ya se ve reflejada en las expectativas del sector privado. De acuerdo con la Encuesta Citi México publicada el pasado 20 de noviembre, los analistas ajustaron al alza su estimado para el tipo de cambio al cierre de 2026, ubicándolo en 18.67 pesos por dólar, 17 centavos por encima del sondeo previo. Al mismo tiempo, la expectativa de inflación general para finales de año se incrementó de 3.90% a 3.96%, mientras que el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto se mantuvo sin cambios en 1.8% para 2026 y 1.9% para 2027. En cuanto a la política monetaria, los inversionistas anticipan que el Banco de México mantendrá la tasa de referencia en 6.25% tanto al cierre de este año como a lo largo de 2027.

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Para la actividad productiva y el sector empresarial, este panorama exige gestionar un balance delicado. Si bien un tipo de cambio más depreciado brinda cierto alivio a los ingresos de las empresas exportadoras y receptoras de divisas, también encarece la importación de insumos, maquinaria y bienes intermedios. Esto presiona los márgenes operativos en un contexto donde el consumo interno ya muestra señales de moderación, como lo refleja el avance anual de apenas 2.2% en las ventas minoristas de septiembre. Asimismo, la perspectiva de que las tasas de interés permanezcan sin cambios en 6.25% durante todo 2027 limita el abaratamiento del crédito corporativo. Ante ello, las direcciones financieras deberán priorizar la eficiencia operativa, postergar inversiones no esenciales y reforzar sus estrategias de cobertura antes de comprometer capital en un entorno de crecimiento económico limitado.

De cara a las últimas semanas de 2026, el entorno exige prudencia financiera. Aunque el consenso de los analistas sugiere que el peso podría revertir parte de sus pérdidas recientes hasta diciembre, el estrechamiento del diferencial de tasas frente a la FED y el menor dinamismo local reducen el margen de maniobra ante nuevos choques externos. Para las empresas con exposición cambiaria y los inversionistas institucionales, el cierre de año estará marcado por una gestión activa de riesgos y el seguimiento puntual a los datos de inflación y actividad económica en ambos lados de la frontera.

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