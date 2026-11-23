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Escribí en la red X que había comenzado a leer "Andrés Manuel", la biografía de López Obrador de Andrew Paxman. Elogié su prosa y su distancia frente a los panegíricos. Me pareció un libro que buscaba comprender al personaje con imparcialidad y añadí que podía ayudar a entender por qué México vive una "verdadera tragedia". Dejé sin explicar a qué tragedia me refería y esa omisión terminó convirtiendo la publicación en un pequeño experimento sobre nuestra conversación pública.

Yo pensaba en la incomunicación entre dos Méxicos polarizados, cada vez menos dispuestos a reconocer al otro como interlocutor. Algunos lectores completaron el sentido por su cuenta y reaccionaron contra la interpretación que acababan de atribuirme, según su perspectiva.

Entre quienes rechazaban a López hubo quien consideró absurdo leer una biografía suya. Una cita de mi publicación sostuvo que el personaje era indigno de cualquier párrafo. Entre sus simpatizantes, la palabra "tragedia" bastó para colocarme en el campo enemigo. Recibí insultos por acercarme al libro y por el sentido que otros adjudicaron a aquella palabra. La lectura parecía exigir una declaración previa de lealtad.

Mi edad aparente adquirió una importancia sorprendente. Me dijeron que estaba «chocheando» y hablaron de "ruquitos fuera del presupuesto". Mi fotografía ofrecía un recurso más cómodo que el examen de mis razones. También otros participantes se agredieron entre sí, como si la recomendación les hubiera dado ocasión de seguir una pelea anterior.

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Hubo preguntas legítimas sobre qué significaba "tragedia" (mi ambigüedad las justificaba) y también hubo comentarios generales sobre la objetividad de la biografía, y Paxman, el autor, agradeció mis palabras y compartió la publicación.

La crítica tiene derecho a ser severa pero lo revelador fue cómo el contenido concreto del libro quedó relegado mientras crecían las descalificaciones hacia el lector, el autor y el biografiado.

La publicación acumuló miles de visualizaciones. Algunos compartieron el mensaje y otros dejaron una reacción o lo guardaron. La mayor actividad se concentró al principio y fue apagándose en los días siguientes. Para entonces, la recomendación de un libro ya había servido de pretexto para discutir pertenencias políticas y repartir descalificaciones. El interés por intervenir parecía más intenso que la disposición a comprender lo que otro había escrito. Lo que vi en las respuestas fue la facilidad con que algunos pasaban de una frase ambigua a una sentencia sobre mi persona.

Sería injusto extender ese comportamiento a todos los lectores. Quienes escribieron son apenas una parte de quienes ven una publicación y tampoco puedo saber qué piensa cada cuenta sobre todos los asuntos del país. Fue interesante cómo se desenvolvió esta conversación y nos permite reconocer de nuestros hábitos al discutir.

Una biografía puede incomodar a quienes exigen veneración y a quienes sólo admiten condena. Su utilidad consiste precisamente en permitirnos examinar una vida con sus contradicciones. Si el nombre de la portada basta para cancelar esa posibilidad, cada grupo termina autorizándose únicamente los libros que confirman sus certezas.

Quien presume conocer de antemano las intenciones del otro deja de necesitar sus explicaciones. Así se entiende que una palabra sin referente explícito produjera tantas supuestas seguridades. Quienes reaccionaron con hostilidad ya llevaban consigo una definición de la tragedia y encontraron en mi publicación la ocasión de castigar a quien creían de otro bando.

Sigo creyendo que una recomendación de lectura puede abrir una conversación, incluso entre personas que discrepan profundamente. La tragedia que tenía en mente era esa dificultad creciente para entendernos, aun usando las mismas palabras. Al final quedó escrita debajo de mi publicación, en las respuestas de quienes prefirieron imaginar un enemigo antes que averiguar qué estaba diciendo.

X: @jchessal