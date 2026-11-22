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México enfrenta una paradoja: presumimos el crecimiento de nuestras exportaciones, pero ignoramos las debilidades estructurales de nuestra economía. Una parte importante de esas exportaciones depende de la industria automotriz, un sector que enfrenta enormes desafíos y difícilmente repetirá el auge de las últimas décadas. Otra parte del dinamismo reciente proviene de la industria electrónica, impulsada por el crecimiento de la inteligencia artificial en Estados Unidos, cuyo ritmo tampoco está garantizado. No podemos seguir apostando nuestro futuro a que la demanda externa resuelva nuestros problemas internos.

Al mismo tiempo, enfrentamos un deterioro preocupante de las finanzas públicas. El gobierno gasta mucho más de lo que ingresa y, además, gasta mal. Miles de millones de pesos se han destinado a proyectos de dudosa rentabilidad económica y social, como el Tren Maya, Dos Bocas y Mexicana de Aviación, mientras se descuidan inversiones fundamentales en infraestructura, salud, educación y seguridad. A esto se suma una de nuestras mayores debilidades: la insuficiente formación de capital humano para competir en una economía mundial donde el conocimiento, la tecnología y la productividad determinarán la prosperidad de las naciones.

La contradicción más grave está en el papel que el gobierno asigna al Estado y al sector privado. Mientras empresas estatales como Pemex, CFE, Mexicana de Aviación y otras actividades operadas por el gobierno reciben protección, recursos y subsidios, las empresas privadas enfrentan incertidumbre jurídica, regulaciones excesivas, presión fiscal y, en el caso de las pequeñas y medianas, enormes dificultades para acceder al financiamiento. Se habla de convertir a México en una de las diez mayores economías del mundo, pero se debilita precisamente al sector que puede hacerlo posible: los emprendedores, las empresas y los millones de mexicanos que trabajan, invierten, innovan y generan empleos.

No podemos olvidar que, en un país con los niveles de pobreza que todavía tiene México, la única solución permanente es una economía que crezca mucho, que sea productiva, competitiva y capaz de generar empleos bien remunerados. Los programas sociales pueden ser un apoyo necesario, particularmente para las personas mayores que no tuvieron la oportunidad de construir un patrimonio o ahorrar para su retiro. Pero los programas sociales no sustituyen el crecimiento económico ni la generación de oportunidades. Y sería un grave error transmitir a los jóvenes la falsa ilusión de que el gobierno podrá resolver permanentemente sus necesidades mediante transferencias. Incluso países mucho más ricos, como Francia, enfrentan crecientes presiones sobre sus finanzas públicas para sostener sus compromisos sociales. Sin crecimiento económico no hay política social que sea suficiente ni sostenible en el largo plazo.

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El papel del gobierno no es sustituir a los ciudadanos ni a las empresas, sino crear las condiciones para que puedan prosperar: garantizar seguridad y justicia, invertir en educación e infraestructura, facilitar el acceso al financiamiento, promover la competencia y combatir los monopolios y oligopolios que encarecen los bienes y servicios que consumimos. Esto incluye los monopolios estatales y las restricciones a la competencia en sectores estratégicos como el energético, que contribuyen a elevar los costos para las familias y las empresas. Necesitamos un Estado fuerte donde debe ser fuerte, no uno que pretenda hacer lo que los ciudadanos y las empresas pueden hacer mejor.

Y a los problemas económicos se suma uno todavía más profundo: el debilitamiento de nuestras instituciones democráticas, la pérdida de independencia del Poder Judicial y la creciente concentración del poder político. No puede haber inversión sostenida sin certidumbre jurídica, ni prosperidad duradera sin instituciones sólidas y contrapesos democráticos. México necesita mucho más que ajustes presupuestales o nuevos programas gubernamentales. Necesita cambiar de modelo económico y político, pero también de visión: pasar de un Estado que pretende sustituir a la sociedad y a las empresas, a uno que les permita desarrollar todo su potencial. Porque si realmente queremos construir el México próspero, justo y con oportunidades al que aspiramos, el objetivo no debe ser tener un gobierno cada vez más grande y poderoso, sino una sociedad cada vez más próspera, independiente y libre.