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Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

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Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

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Por Armando Fuentes Aguirre

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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El viajero llega a Coatepec, en Veracruz, y cumple dos promesas que a sí mismo se hizo.

Busca primero un sitio acogedor -acogedor, para él, significa solitario y silencioso- y se toma un café. El café que se da en Coatepec figura entre los mejores que en cualquier parte del planeta se pueden degustar.

Luego el viajero va a la casa donde vivió María Enriqueta. Poeta de finos matices, mujer sensible y culta, escribió un libro que el viajero conoció cuando niño: “Rosas de la infancia”. La escritora fue esposa de Carlos Pereyra, historiador saltillense autor de numerosos libros en los cuales exaltó la obra de España en México y el mundo. Cuando murió en Madrid ese hombre extraordinario su viuda hizo embalsamar el cuerpo y lo llevó por barco y tren hasta Saltillo, donde reposa en la Rotonda de los Coahuilenses Distinguidos. 

El viajero ha cumplido sus dos peregrinaciones. Cuando sale de Coatepec lo acompañan un recio aroma de café y un vago perfume de rosas de la infancia.  

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