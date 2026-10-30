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Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

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Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

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Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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      La mansa lluvia en el Potrero de Ábrego trae promesas de bonanza para los hombres y para las demás bestezuelas de Nuestro Señor. 

      En la tertulia tras la cena doña Rosa recuerda una más de las ocurrencias de don Abundio su marido:

      -El compadre Filo (Teófilo) le pidió prestado el burro. Abundio le dijo que estaba en el agostadero. En eso el burro rebuznó en el corral. El compadre le dijo a Abundio, muy sentido: "¿No dijo usté que el burro estaba en el agostadero? Acaba de rebuznar aquí". "Compadre -le respondió Abundio-, ¿A quién le va a creer más? ¿Al burro o a mí?".

      Todos reímos, menos don Abundio. Masculla enojado:

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      -Vieja habladora. 

      Doña Rosa figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

      -Por ésta. 

      ¡Hasta mañana!... 

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