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Historia de la creación del mundo.

El Génesis no lo dice -el Génesis no dice muchas cosas-,

pero en el principio los animales eran muy preguntones.

El elefante le preguntó al Señor por qué lo hizo tan grande.

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La pulga le preguntó por qué la hizo tan pequeña.

La cebra le preguntó si era blanca con rayas negras o negra

con rayas blancas.

-Ya no me pregunten -se impacientó el Señor-.

Bastante problema tengo para saber si soy más justo que

misericordioso o más misericordioso que justo.

¡Hasta mañana!...