Nadie es perfecto

La señorita Peripalda les preguntó a las niñas del catecismo: “¿A dónde van las niñas buenas?”. Rosilita levantó la mano: “Al Cielo”. “Muy bien -dijo la catequista-. Y las niñas malas ¿a dónde van?”. Respondió la chiquilla: “Entiendo que ésas van a todas partes”... Don Sardanápalo, señor de vida disipada, les comentó anoche en el Bar Ahúnda a sus compañeros de parranda: “Mi hijo mayor no fuma, no bebe, no se desvela con amigos, no sale con chicas complacientes; es trabajador, honesto, responsable. Me pregunto si yo soy su verdadero padre”. (El muchacho no salió a él, igual que aquel otro que decía con atiplada voz: “Mi papá era muy macho, pero yo salí a mamá”)... Cierta señora tenía ideas modernas. Le aconsejó a su hija: “Si vas a tener sexo toma medidas”. “Ay, mami -replicó la chica-. En esos momentos quién se acuerda de llevar cinta de medir”. (Nota. No nada más se puede medir con cinta. Recordemos los versos del vate de Jerez: “Sólo estuve sereno como en un trampolín / para asaltar las nuevas cinturas de la Martas / y con dedos maniáticos de sastre medir cuartas / a un talle de caricias ideado por Merlín”. Cité de memoria, de modo que no sé si habré citado bien)... Katherine Broncetta -K. Broncetta- le dijo a una amiga suya, casada: “San Pedro envió una carta de felicitación a todas las esposas fieles”. La amiga se sorprendió: “¿De veras?”. Con simulado asombro le preguntó Broncetta: “¿Qué, no la recibiste?”... “Cuán sabia es la naturaleza -ponderó don Frustracio-. A mí se me acabó el deseo sexual, y al mismo tiempo a mi esposa se le desaparecieron esos dolores de cabeza que le daban todas las noches”... La hermana mayor de Pepito se iba a casar ese día. Los días de boda son muy ajetreados, según se puede ver en dos películas que me gustan mucho: “El padre de la novia” (1950, con Spencer Tracy y Elizabeth Taylor, dirección de Vincente Minnelli) y “Nuestra gente” (“Our town”, 1940, con Martha Scott y un William Holden jovencísimo; dirección de Sam Wood y música, dicho sea de paso, de Aaron Copland). Advierto en este punto que me he dejado llevar por mis aficiones de cinéfilo, e interrumpí el relato que empecé. El día de la boda de su hermana Pepito molestaba de continuo a su ocupadísima mamá con una pregunta impertinente: “¿Qué le va a hacer hoy en la noche su novio a mi hermana?”. Harta de la insistencia del chiquillo la señora le dio un par de nalgadas en la única parte de la anatomía donde las nalgadas pueden darse, y le dijo: “Esto es lo que le va hacer su novio a tu hermana hoy en la noche”. De inmediato fue Pepito hacia la chica, la llevó aparte y le dijo: “Si no quieres llevarte una sorpresa, esta noche cuídate las pompas”... Himenia, mujer célibe, declara tener 39 años. Y ha de ser cierto, porque lo ha declarado perseverantemente desde 2015 hasta la fecha. Recibió en su tablet el mensaje de un sujeto que la invitaba a salir aquella noche. “Pero debo advertirle -decía el individuo- que soy maniático sexual: onanista, sadomasoquista, bestialista, voyeurista, fetichista y exhibicionista”. “Saldré con usted -respondió la madura célibe-. Nadie es perfecto”... En la casa de don Firolete había cajas de condones por todas partes: sobre los sillones de la sala; en las mesas y sillas del comedor y la cocina; en los anaqueles y repisas. Los clósets y alacenas estaban llenos de cajas de condones; las había hasta en el piso. Explicaba don Firolete: “Padezco un tic que consiste en guiñar continuamente un ojo. Todos los días me duele la cabeza. Voy a la farmacia y le pido al encargado una caja de aspirinas. Me ve guiñar el ojo y me da una de

El Señor hizo los cielos y la tierra.

(Viendo cómo está ahora la Tierra se diría que debió haber hecho solamente los cielos).

Creó al hombre y la mujer.

(Después surgirían numerosas variaciones).

El Señor les prohibió a Adán y Eva que comieran el fruto del Árbol del Bien y del Mal.

(Adán le dijo a Eva: “Tú come el del Bien. Yo comeré el del Mal”).

Eva comió la manzana antes que Adán.

(En todo ha ido siempre delante de él).

Terminada la obra de la creación el Señor descansó.

(Viendo cómo andan las cosas en el mundo se diría que sigue descansando).

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS

Por AFA.

“. Detienen a los asesinos de Manzo.”.

Leyendo eso y lo demás

un pensamiento me asalta:

ya solamente les falta

pescar al que está detrás.