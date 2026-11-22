¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A una cuarentena (casi) de acabar el año, polémicas no faltan. Actividades y chismes de todo tipo se nos presentan como oportunidad para aprehender, cambiar o entender el mundo. Ojalá la comprensión lectora regresa a las más de las almas que parecen andar perdidas en este mar de información.

Como que esta semana mucho tiene que ver con el papel, con los papeles: del papel recién asignado al actor Robert Pattinson como James Bond, el agente 007, hasta los papelones que hacen varias figuras públicas, sin olvidar, por favor, el papel con el que se hacen los libros: cultural, couche o el llamado bond, papel bond.

Una madre de familia, quien al parecer ya ha hecho otros videos de libros, y por ello es llamada influencer o booktuber, subió un video quejándose de que a su hija, de 16 años, preparatoriana, le pusieran como tarea leer la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, debido a su "arquitectura narrativa compleja".

Antes, "en otros tiempos", le platicaba a algunos amigos, ser bachiller era tener un grado académico bastante aceptable, con posibilidad de analizar y comprender distintos temas, con bases suficientes para acceder a la educación universitaria. El hoy "nivel medio superior" está bajo acecho: la descalificación de la memoria como método de aprendizaje, el uso de IAs para resolver cualquier duda, el poco apoyo a los docentes, la mercantilización de las escuelas y el vacío que aguarda a muchos profesionistas en el munndo económico "real".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El acercamiento a los clásicos debería empezar desde primaria, desde que aprendemos a leer. Los teléfonos y tabletas sustituyen a la televisión en la labor de "niñera electrónica".

Cuando di clases en bachillerato mi intención era poner una novela por semestre, pero pocos cumplieron con la encomienda. Opté por poemas y textos breves, muchos cuentos y algún ensayo breve. Los diarios y las reseñas sirvieron bastante. Siempre en un grupo hay algunos o algunas que muestran dotes para la lectura y hasta la escritura: al taller de creación literaria han llegado adolescentes que ponen la muestra de escritura y argumentan con bases. Pero es cierto lo que dicen Borges y Pennac: leer, como amar y soñar, es un verbo que no admite el imperativo.

Los diez derechos de quien lee, según Daniel Pennac, son: 1) el derecho a no leer; 2) el derecho a saltarse páginas; 3) El derecho a no terminar un libro; 4) el derecho a releer; 5) el derecho a leer cualquier cosa; 6) el derecho al bovarismo (dejarse llevar y emocionarse con los personajes); 7) el derecho a leer en cualquier lugar; 8) El derecho a "picotear" (hojear); 9) el derecho a leer en voz alta y 10) el derecho no opinar sobre lo leído.

Otro papel del que se habló mucho en la semana fue del papel sanitario, gracias a la campaña del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México, que con una frase dirigida a la población masculina inició la discusión: "¿Te da miedo limpiarte el an*o qué?". Algunos lo tomaron a guasa, otros más se indignaron. ¿Por qué? Se habla de miedo o inseguridad, de machismo no tan micro. El IAPA enfatiza que esta situación antihigiénica puede ser por "rechazo a conductas asociadas con lo femenino", "demostración de masculinidad" o por "ocultamiento de emociones". Y añade: "la higiene no tiene género".

En otro papel, bond ahuesado o, mejor, cultural, este lunes 23 empieza el Festival Letras en San Luis, que seguirá hasta el viernes 27, que tendrá en San Luis Potosí más de 30 actividades con autores de Colombia, España, Argentina, Cuba y México, como Luis Alberto de Cuenca, Rosa Montero, Piedad Bonnett, Elaine Vilar Madrugar, Ana García Bergua, y Socorro Venegas.

También en esta recta final del año este fin de semana empieza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la feria más grande de este tipo en todo el mundo, que cumple 40 años de presentar lo mejor y lo más famoso de lo relacionado con los libros y la lectura. Este año el país invitado es Italia y de allá nos visitan Alessandro Barico y otros 60 autores. Vienen también Salman Rushdie, Verena Cavalcante, Claudia Piñeiro, Laura Restrepo, Luis García Montero y Santiago Roncagliolo. Son cerca de mil autores y autoras y autores del 28 de noviembre al 6 de abril, un pabellón "rulfiano" y de seguro miles de actividades de todo tipo. Es una experiencia que todo amante de la lectura debería vivir.

Nos leemos la próxima semana, en papel o en digital. Tratemos de no hacer papelones y usar solo el necesario.

debajodelagua@gmail.com

blog: https://alexandroroque.blogspot.com