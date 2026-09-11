Relevancia de la cooperación internacional

Recientemente se publicó un nuevo Informe sobre la cooperación internacional la cual ha sido fluida y relevante por parte de organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial, el BID, la OCDE, entre otros. Sobretodo está cooperación como parte del mismo continente como fue el caso, en el estado de Oaxaca, en el año 2022, quienes se reunieron titulares de entidades fiscalizadoras superiores de América Latina y el Caribe, quienes compartieron con nosotros algunas de sus responsabilidades, encomiendas y funciones dentro de sus organizaciones nacionales. Posteriormente se continuó con los auditores del Caribe en la Ciudad de México.

En ese entonces existía una gran preocupación en nuestro continente respecto a los riesgos de los desastres naturales, así como la amenaza latente del incremento de la pobreza en los países de la región; el tema de la educación y, por supuesto, el de la salud, que son todavía flagelos en nuestro continente latinoamericano, aunque en algunos ha habido avances sustantivos, como sería el caso de Brasil.

Adicionalmente se firmó la Declaración de Oaxaca, que está disponible en internet, hablando de la importancia de reducir el riesgo de desastres naturales y el cambio climático, ahí tenemos por ejemplo el terrible caso de Nepal. Por otra parte las tragedias que han sucedió en Venezuela, Colombia, en algunos momentos en Haití, y no olvidemos las tragedias en México en 2017 y en 1986, lo cual nos recuerdan la necesidad de atender este tema. Aparte del desastre natural, existen también los actos de corrupción, y la necesidad de fortalecer la resiliencia y acelerar el desarrollo sostenible, como ha recomendado la ONU.

Una alianza que se ha dado en algunos momentos con el Sector Privado, con la Academia como lo es la UNAM, sociedad civil y terceros interesados, así como con la GIZ, que es la cooperación técnica alemana, con el fin de reducir los riesgos de desastres y el cambio climático. Es importante mencionar, por ejemplo, los casos de Brasil y México, cuando participamos junto con Augusto Nardes, estimado amigo brasileño, país que tiene aproximadamente 214 millones de habitantes, con una economía fuerte, mientras que México tenemos 141 millones.

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Volviendo a la tragedia de Nepal, con una cantidad impresionante de personas fallecidas, país que además no cuenta en esa parte del mundo, con los mecanismos tecnológicos suficientes para hacer frente a esos fenómenos naturales. En esos días se intentó hacer un trabajo sobre el tema y el cambio climático entre México y Brasil, intentando crear indicadores de diagnóstico de todos los países del Planeta, trabajo que en su momento se distribuyó en prácticamente los países preocupados por este problema. Lo que sigue es complementar esos indicadores a nivel mundial, para colectivamente proteger al Planeta.

Un foro relevante para poder atender este problema a nivel continental y tener indicadores adecuados, similares a otros continentes, para ello sería necesario implementarlo en la INTOSAIC, lo cuál nos permitiría tener mejores defensas ante estas contingencias. Lo que pretendo señalar es que deberíamos fomentar con mayor fuerza la cultura de la prevención, no solo en nuestro país, sino en toda América Latina, y lograr la capacidad de trabajar juntos para construir una cultura y una política de cooperación, de sincronización, de trabajo conjunto, de intercambio de buenas prácticas y de preservación de nuestras culturas.

México y Brasil, y algunos otros países de nuestro continente con la participación de todos los continentes: chinos, japoneses, árabes, alemanes, europeos, italianos, americanos, y a través de esta organización podríamos lograr una gran hermandad.

brunodavidpau@yahoo.com.mx