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Al observar los desfiles y los actos de las últimas semanas que conmemoran la Revolución Mexicana, surge un orgullo inevitable al recordar los acontecimientos históricos; del mismo modo, resulta fascinante reflexionar sobre las convicciones políticas que impulsaron los sucesos de hace más de cien años, los cuales aspiraban a una sociedad en la que la justicia, la libertad, la democracia y la igualdad ocuparan un lugar central y estuvieran al alcance de todos.

Que hayamos llegado o no a ese punto es algo que puede prestarse a conjeturas —y que, de hecho, constituye una fuente inagotable de conflicto entre las élites políticas—, pero ello plantea la interrogante de cuánta justicia, libertad, democracia e igualdad resultan suficientes. La respuesta, en todo el espectro político, debería ser que, por mucho que exista, nunca es suficiente. Una verdad demostrable que acompaña a esta reflexión es que todo proyecto político, nacional o social es, por naturaleza, inacabado; no se trata de alcanzar un destino, sino de la participación y la convicción de quienes forman parte de él. Ciertamente, la Revolución ocurrió, es un acontecimiento fundamental para México y debe ser recordada; sin embargo, los sucesos históricos pierden su valor si se convierten en meros objetos polvorientos que solo se sacan del armario una vez al año. El propósito de una visión —y de las acciones que de ella se derivan— debe ser servir de estímulo, no de simple recuerdo.

Por supuesto, la revolución tiene una resonancia particular en SLP, dada su importancia ideológica y política al ser el lugar donde Francisco I. Madero fue encarcelado, logró escapar y dio su nombre al Plan de San Luis Potosí, el cual convocaba a un levantamiento armado contra Porfirio Díaz. Sin hablar de la importancia de las líneas ferroviarias que atravesaban el estado, y como su control resultaba vital para el traslado de tropas y el acceso a la frontera con Estados Unidos. Esas mismas líneas ferroviarias que muchas siguen en existencia y que siendo así siguen marcando físicamente la presencia clave y la importancia existencial de SLP en la revolución mexicana — es decir, en la visión clara sobre un proyecto de México que, de manera veraz y coherente, involucra a todas las personas de todos los sectores de la sociedad.

Porque la revolución no es algo que ya haya ocurrido —no es algo externo—, sino la visión que impulsamos cada día. Es quiénes decidimos ser, qué decidimos representar. No puede ser, en absoluto, un proyecto personal; debe estar vinculado a los demás: a la familia, al vecindario, a nuestros conocidos, por supuesto. Pero también debe trascender hacia aquellas personas y grupos con los que no tenemos relación alguna. ¿Cómo nos vinculamos con quienes no conocemos? ¿Qué deseamos para ellos, para ese gran «nosotros» colectivo?

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La Revolución Mexicana es uno de esos raros acontecimientos que un país entero puede respaldar. Es un punto de inflexión nacional que trasciende las normas sociales y es demasiado importante como para dejar que grupos políticos la coopten o la manipulen. Hoy en día, la palabra viene cargada de connotaciones negativas y a menudo se la ve con recelo debido a su asociación con las armas y la distribución forzosa de la riqueza, pero lo que significa —en su esencia— es un cambio que todos pueden apoyar, para el bien común.

Hace apenas unos días, 22 asociaciones de SLP se unieron en el Movimiento de Personas con Discapacidad para fomentar una participación mayor y una agenda amplia y accesible para personas con discapacidad. Ese es el espíritu de la revolución. Un llamado a las «armas» que tiene que ver, ante todo, con la justicia, la igualdad, la libertad y la democracia. No es casualidad que se haya invocado esta semana, precisamente esta semana. Pero cada semana del año debería girar en torno a proyectos como este; cada semana del año debería invocar la revolución.