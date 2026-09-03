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"Quien tiene la responsabilidad de la energía en este país somos nosotros".

Manuel Bartlett, 12.02.2019

En su segundo informe la presidenta Sheinbaum presumió que "modificamos la Constitución para recuperar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas". Es una visión ideológica que se contrapone con la realidad. El apagón del 31 de agosto en la península de Yucatán y Chiapas es parte de esa incómoda realidad.

En su informe de gobierno la presidenta no mencionó el nuevo apagón del sureste, pero ayer que trató el tema en la mañanera lo minimizó: "No tiene que ver con falta de infraestructura, falta de generación, sino un daño que hubo en una torre de transmisión -dijo--. Por eso se pudo recuperar tan rápido".

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Yo tengo otros datos. Los apagones sí tienen que ver con falta de inversión en infraestructura y malas decisiones de política pública.

Al empezar su gestión como director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien no tenía conocimiento del servicio de electricidad, frenó inversiones privadas y públicas. El presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, advirtió que la falta de inversión produciría apagones. El 22 de febrero de 2019 Bartlett respondió furioso: "No va a haber apagones. Tenemos un estudio de las necesidades y los picos y todo eso, analizando con todo cuidado. No va a haber apagones, aunque el señor diga que si no hay más inversión privada va a haber apagones. Es una falacia, es terrorismo eléctrico".

El gobierno acosó a García Alcocer, quien renunció en junio de 2019 y fue inhabilitado por 10 años en 2020. Los apagones empezaron a multiplicarse. El 8 de marzo de 2019 se registró uno en la península de Yucatán que Bartlett atribuyó a quemas de pastizales. El 5 de abril hubo otro, producto de una falla técnica. López Obrador afirmó el 11 de abril: "puede ser hasta sabotaje por los intereses que existen".

Después vino el gran apagón del día de los inocentes de 2020, que afectó a 10.3 millones de usuarios. En febrero de 2021 se registró otro, en el norte, por una helada que congeló ductos de gas en Estados Unidos. El 7 y 8 de mayo hubo apagones en 21 estados por una ola de calor. En el sexenio se registraron otros muchos en la península de Yucatán por problemas en el suministro de gas para plantas como Mérida II y Valladolid.

Los apagones no han dejado de sucederse, solo que la presidenta no les llama así. Prefiere los eufemismos. No son apagones, dijo el 24 de junio, "son interrupciones en el servicio de algunos lugares. Apagones significa que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda. Eso no existe. Lo que sí hay son fallas de distribución". La verdad es que un apagón es un apagón, cualquiera que sea la causa.

Si hubo actos vandálicos, de sabotaje o terrorismo, estos fueron realizados por Bartlett, quien suspendió las subastas de electricidad, detuvo obras cruciales (como la línea de transmisión de Malpaso a playa del Carmen) y construyó plantas sin abastecimiento de gas. "El sexenio pasado se dejaron de hacer obras de transmisión", me dice en entrevista Víctor Ramírez de P21 Energía. "Las centrales que se planearon y se ejecutaron., aunque ya se terminaron, no tienen combustible y no hay para cuándo. Es muy probable que los proyectos de este sexenio se acaben y se pongan a operar antes que los del sexenio pasado".

La presidenta ha declarado que en este gobierno se incorporarán 32 mil megavatios adicionales y que en dos años se terminaron seis nuevas plantas. Son buenas noticias. Sin embargo, el terreno que se perdió con el terrorismo de Bartlett no se recuperará fácilmente.

Impuestos

La senadora morenista Malú Micher afirmó que el dinero de los programas sociales no viene "de nuestros impuestos", sino de la "austeridad republicana". Pero el gobierno no genera recursos: su dinero viene de impuestos o derechos que se cobran a los gobernados.

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