Una Estrategia Nacional de Búsqueda, sin desaparecidos.

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"No hubo un apartado concreto a los desaparecidos

durante el mensaje del II Informe del Gobierno Federal".

Las desapariciones en México no son más que

tácticas de guerra sucia, o de que otra forma se puede entender.

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135,048 personas desaparecidas y no localizadas a junio del 2026. El 91% de los desaparecidos han ocurrido en los últimos 26 años. Entre el año pasado y este, hubo un incremento del 4.33%. El 42% de los desaparecidos sucede en cinco estados: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y la CDMX. Una persona por cada mil habitantes desaparece sin dejar rastro y sí lo hay, no se investiga. Más una cifra aterradora de 70 mil restos humanos aún pendientes de identificar.

El estado no sabe dónde están, como pueden estar siendo o haber sido víctimas de un delito, una travesía del tiempo entre presente y pasado que huele igual a muerte.

Un sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional, Comisiones Locales y fiscalías especializadas, así como marcos jurídicos para ello, "Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares", y Protocolos de Búsqueda. Pero que al día de hoy no funcionan.

Y no funcionan, porque es una crisis humanitaria que va en ascenso año con año, de veinticinco a más de cuarenta personas diarias desaparecidas. Una ausencia consentida, permitida y deudora del Estado para con las víctimas, familias y de un estado de derecho fallido de protección para la sociedad.

Desde el exterior (Comité de Naciones Unidas VS las desapariciones), nos dicen que son desapariciones forzadas generalizadas y sistemáticas. Y es que creen que existen indicios de que las desapariciones forzadas son una "práctica" de manera muy generalizada o sistemática, ya sea por autoridades del estado de los tres niveles de gobierno, por sujetos del crimen organizado, por grupos exprofeso de mercenarios para ello, con tolerancia, aquiescencia, apoyo o autorización del Estado, o por grupos autónomos, en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, pro ecologistas y grupos de madres y familiares en su búsqueda de familiares desaparecidos.

TAPANCO: Lo más grave, si es que aún hay más gravedad que los desaparecidos, es la "toma y control" de las Comisiones Locales de Búsqueda de los Estados y las fiscalías especializadas por parte de organizaciones criminales, las cuales tienen acceso a: Qué acciones de campo se están llevando a cabo junto con colectivos y autoridades; Los reportes de desaparecidos emitidos por las fiscalías; Qué planes u operativos de búsqueda se van a llevar a cabo y en dónde; y lo más delicado, la información de los familiares que reportan al desaparecido.

"El crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia", decía Milan Kundera.

X @franciscosoni