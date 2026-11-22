¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En una nota publicada en 1891 en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, Luis Carranza, presidente de dicha sociedad, escribió:

"Debemos consignar en este Boletín un tema de gran interés para el estudio de la influencia que las corrientes oceánicas del litoral tienen en el clima general de nuestra costa. El hecho es que en el verano pasado se observó en la zona de Paita y Pacasmayo una corriente de norte a sur, contraria a la gran corriente polar que baña constantemente nuestro litoral... La coincidencia de este fenómeno con los calores extraordinarios del estío de 1891 en nuestro litoral prueba la íntima relación que hay entre las variaciones de temperatura de su ambiente y las perturbaciones que sufren sus corrientes marítimas".

El texto alude a las alteraciones climáticas provocadas por un episodio extremo de El Niño que afectó al litoral norte del Perú en 1891. Considerado uno de los más intensos registrados, tuvo consecuencias devastadoras para la población y la infraestructura. El historiador Víctor Eguiguren describió así sus efectos en Piura:

"El aguacero del 6 de abril no ha dejado una sola casa sin daño. Toda la noche se oían ruidos siniestros que no alcanzaba a apagar el estrépito de la lluvia: eran paredes que caían, cielos rasos que venían al suelo, techos que fracasaban... Al amanecer del 7 el agua (del río) llegaba al nivel del puente, que tenía 7.30 metros de altura... Durante 5 horas el puente resistió el empuje de la enorme masa de agua, de 150 metros de ancho por 8 de profundidad y con una velocidad de 15 millas por hora".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El puente terminó por sucumbir ante la corriente. Eguiguren relata el desenlace:

"A las tres de la tarde se oyó un traquido horrible y un grito de espanto lanzado por miles de personas que estaban en ambas orillas; era que el río había destrozado el puente viejo, y que la vorágine formada al caer la enorme masa hizo hundir los 16 valientes que se ocupaban de separar las palizadas".

Fueron los pescadores del norte del Perú quienes dieron nombre a El Niño, al observar que, algunos años, el mar se calentaba inusualmente cerca de la Navidad. Asociaron el fenómeno con el nacimiento del Niño Jesús. Sus causas comenzaron a comprenderse en la década de 1960, cuando el físico atmosférico Jacob Bjerknes lo relacionó con cambios en la presión atmosférica entre el este y el oeste del Pacífico.

Normalmente, los vientos alisios soplan de este a oeste y acumulan aguas cálidas en el Pacífico occidental, cerca de Indonesia. A veces se debilitan por cambios en la presión atmosférica, permitiendo que las aguas cálidas se desplacen hacia el centro del Pacífico y Sudamérica, donde predominan aguas más frías. El aumento de la temperatura superficial frente a Perú y Ecuador caracteriza a El Niño y altera el clima regional, con repercusiones globales.

El Niño no ocurre a intervalos regulares ni siempre con la misma intensidad. En las últimas décadas, los episodios de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016 fueron extraordinarios. En México, el de 1997-1998 provocó una severa sequía. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA): "En México, el periodo comprendido entre julio de 1997 y junio de 1998 fue el más seco registrado desde 1945, con precipitaciones por debajo de lo normal en todos los meses, a excepción de noviembre de 1997. Entre marzo y junio de 1998, esta sequedad, sumada a periodos prolongados de calor extremo, provocó una intensificación de las condiciones de sequía que culminó en incendios forestales generalizados. El inicio, la intensidad y la duración de la sequía en México también estuvieron vinculados al intenso fenómeno de El Niño de 1997-1998".

De cara a 2027, las noticias no son alentadoras. En una comunicación fechada el pasado 23 de octubre, la NOAA advierte sobre la alta probabilidad de un episodio de El Niño de intensidad extraordinaria:

"El Niño forma parte de un patrón climático natural que ocurre aproximadamente cada dos a siete años, provocando que el agua en ciertas zonas del Pacífico ecuatorial alcance temperaturas superiores a lo habitual. Los episodios de El Niño más intensos de los últimos tiempos —los de 1997-1998 y 2015-2016— alteraron los patrones meteorológicos. Sus efectos se dejaron sentir en todo el planeta: desde incendios en Indonesia y la Amazonia, pasando por la pérdida de cosechas debido a la sequía en el sur de África, hasta fuertes lluvias e inundaciones costeras en el sur de California. El actual fenómeno de El Niño rivaliza con estos episodios de gran magnitud".

Sin embargo, como señala la NOAA, no hay dos episodios de El Niño iguales. Pese a las previsiones poco halagüeñas, habrá que observar cómo evoluciona durante lo que resta del año y los primeros meses del próximo. Por lo pronto, crucemos los dedos y esperemos que se debilite o incluso que no llegue a desarrollarse.