Tacos, pizza y pozole lideran antojos de mexicanos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los hábitos de consumo en México han experimentado una transformación profunda en la última década. El ritmo acelerado de la vida urbana ha hecho convivir a la cocina de casa con las plataformas de entrega a domicilio, convirtiendo los clics del celular en una radiografía de nuestros antojos, celebraciones y urgencias cotidianas.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), el consumo fuera del establecimiento y los pedidos para llevar han dejado de ser un lujo ocasional o una solución de emergencia para convertirse en un hábito de la clase media urbana.

Esta transición sociológica refleja cómo el ritmo de trabajo y las nuevas dinámicas del hogar han reconfigurado el mapa del antojo en las principales metrópolis del país.

Tras una década de registrar millones de pedidos a lo largo y ancho del país, las estadísticas de Uber Eats revelan una radiografía culinaria fascinante: una mezcla perfecta entre la devoción por la tradición callejera, el confort de la comida rápida y el rescate de platillos festivos que ahora se disfrutan cualquier día de la semana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al analizar los tres platillos más solicitados en la historia reciente de las entregas a domicilio en México, los resultados compartidos por David Mínguez, gerente de Comunicación de Uber Eats, confirman una verdad inalterable: el apetito nacional tiene un rey indiscutible. Los tacos ocupan el primer puesto de preferencia, demostrando que la gastronomía callejera mexicana se adapta con naturalidad a cualquier modalidad de consumo.

Detrás de los tacos, el podio lo completan la pizza —el clásico universal para compartir en reuniones o resolver cenas rápidas— y, de manera notable, el pozole. Este último refleja un cambio cultural interesante: un platillo tradicional de cocción lenta, históricamente reservado para las fiestas patrias, los cumpleaños o las reuniones familiares del fin de semana, ha roto la estacionalidad para instalarse en el consumo cotidiano de los hogares.

Dentro del universo taquero, la competencia interna también tiene claros ganadores. El Top 3 histórico de los tacos más pedidos lo lidera el emblemático al pastor —heredero de la tradición shawarma adaptada con achiote y piña—, seguido de cerca por el clásico bistec y el suculento suadero.

Pero la comida preparada no es lo único que viaja en las mochilas de reparto. Las compras de supermercado a través de aplicaciones se han convertido en el salvavidas para las alacenas mexicanas, destacando un podio muy particular de productos de primera necesidad y abastecimiento exprés.

Los tres artículos más solicitados en la historia de esta plataforma son los refrescos, la cerveza y el plátano. Mientras las bebidas configuran la respuesta inmediata para la sobremesa o la reunión improvisada con amigos, la presencia del plátano destaca como el único producto fresco del top.

La presencia de esta fruta fresca en el ranking de compras digitales no es casualidad. Según datos de la SADER, México se ubica entre los principales productores mundiales de plátano. Su alta disponibilidad, accesibilidad económica y perfil nutrimental (rico en potasio y carbohidratos de rápida absorción) lo convierten en el insumo básico e insustituible, capaz de colarse incluso en las compras digitales más apresuradas.

Las ciudades densas y complejas como la Ciudad de México guardan historias de consumo descomunales. Entre los datos más llamativos de la década destaca el registro del pedido de comida y abasto más grande de todo el país, el cual acumuló la impresionante cifra de 400 productos en una sola orden, realizado precisamente en la capital mexicana.

Más allá de la anécdota logística, este tipo de registros pintan de cuerpo entero la vida social metropolitana: oficinas que organizan celebraciones masivas de fin de año, familias enteras preparando festejos de última hora o la capacidad de la infraestructura urbana para abastecer grandes eventos con un par de toques en la pantalla.

Al final, ya sea pidiendo una docena de tacos al pastor un martes por la noche o resolviendo el mandado urgente del hogar, estos hábitos de consumo en México demuestran que la tecnología no ha hecho más que amplificar nuestra devoción por comer bien, compartir la mesa y mantener vivas las tradiciones culinarias que nos dan identidad.