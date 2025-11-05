A tiros, matan a un jornalero en Ojo Zarco

Un jornalero fue asesinado a balazos frente al panteón de la comunidad de San Pedro Ojo Zarco, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, el presunto responsable pudo darse a la fuga pero ya es buscado por la policía.

Los hechos hechos ocurrieron antes de las cuatro de la tarde de este martes cuando se reportó que había un hombre sin vida por disparos de arma de fuego, afuera del panteón de la misma comunidad, ubicada al norte de la capital potosina pero en territorio de Mexquitic.

Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic llegaron como primeros respondientes acordonaron el área, en donde había otras personas a la espera de la autoridad.

Más tarde llegó personal de Servicios Periciales para realizar una inspección en el sitio, descubriendo que el cuerpo del infortunado presentaba impactos de bala en el cuerpo, los cuales le quitaron la vida.

Se desconoce la identidad del agresor ya que huyó del lugar de los hechos, pero elementos de la Policía de Investigación ya iniciaron las indagatorias para dar con su paradero.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y entregarlo a los familiares una vez que lo reclamen, en tanto la Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación respectiva.