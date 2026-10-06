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Abandonan mochila con droga en la Alameda

Por Redacción

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Abandonan mochila con droga en la Alameda
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      En las inmediaciones de la Alameda Juan Sarabia, un total de 23 dosis de cristal fueron incautadas por elementos de la policía capitalina, como resultado de las acciones operativas.

      Los municipales se encontraban realizando recorridos de vigilancia en el Centro Histórico, cuando detectaron a un hombre que dejó una mochila en los andadores de la plaza, huyendo de inmediato, al notar la presencia policial.

      Tras ello, los elementos se acercaron para inspeccionar la mochila, en cuyo interior se encontraron con una bolsa transparente que contenía 23 bolsitas tipo ziploc, las cuales estaban rellenas con una sustancia granulada de color blanco con características físicas similares a las de la droga sintética conocida como cristal, con un peso aproximado de 26.8 gramos. Ante el hallazgo, informó la corporación, se procedió con el embalaje del indicio, que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para que continúe con las investigaciones correspondientes.

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