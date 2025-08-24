Abandonan vehículo tras derribar poste

Al circular por la carretera a Rioverde, una camioneta se estrelló contra un poste de alumbrado público al cual derribó por completo y posteriormente fue abandonada por su conductor, siendo asegurada por las autoridades.

Fue la tarde de este sábado, que la camioneta color negro circulaba por la carretera a Rioverde y la altura de la colonia Real del Potosí, el conductor perdió el control del volante y de esta forma la unidad chocó su costado derecho contra un poste metálico de alumbrado público que ahí se localiza, quedando con fuertes daños materiales.

En este caso al parecer no hubo lesionados ya que los ocupantes se retiraron del lugar antes que llegaran las autoridades pero algunos testigos informaron que la unidad era conducida por una mujer.

Finalmente la unidad quedó sobre la base de concreto del poste y de ahí fue recogida por las autoridades, siendo enviada a una pensión hasta en tanto el conductor o propietario se haga cargo de los daños causados al poste metálico.

