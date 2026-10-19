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Presuntos maleantes son detenidos en S.G.S

Por Redacción

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Presuntos maleantes son detenidos en S.G.S
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      En Soledad, oficiales de la Guardia Civil Municipal detuvieron a Jesús "N", de 36 años, señalado por resistencia a la detención; Alfredo "N", de 31 años, por presunta portación de arma prohibida; así como una pareja identificada como Eliseo "N", de 31 años, y María "N", de 25 años, por fraude y daños.

      En la colonia Nueva Foresta, durante el arresto de una persona que consumía sustancias ilícitas y alteraba el orden público, presuntamente Jesús "N" agredió a los oficiales e intentó impedir la acción policial, por lo que se le informó que sería detenido por resistencia al arresto.

      En una acción distinta durante recorridos de vigilancia en Rivas Guillén Norte, los oficiales observaron a un hombre identificado como Alfredo "N", escandalizando en la vía pública y manipulando un objeto, el cual durante la inspección resultó ser una arma prohibida.

      Posteriormente, se atendió un reporte en la cabecera municipal donde Eliseo "N" y María "N" fueron observados discutiendo con un conductor de taxi, el cual solicitó el apoyo de la patrulla municipal, señalando que había trasladado a esos pasajeros y no querían pagar el servicio, además de causar daños en la puerta del taxi.

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      Por los señalamientos anteriores, en las distintas intervenciones los detenidos fueron informados de que serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

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