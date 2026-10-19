Conductora sufre aparatoso accidente en la Valles-Mante

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CIUDAD VALLES.- Una mujer joven resultó con lesiones leves luego de sufrir un percance vial en la carretera Valles-Mante.

Lo anterior sucedió el sábado, poco antes del anochecer, en el kilómetro 2 de la carretera federal número 85, entre el fraccionamiento Villa Brisa y las oficinas de la DAPAS, al norte de la ciudad.

La conductora de un automóvil Chevrolet HHR, color guinda, circulaba del fraccionamiento Villa Brisa hacia la zona centro.

Sin embargo, a la altura del acceso al residencial El Pedregal, perdió el control del volante, cruzó el carril contrario y se salió del camino, hasta chocar contra un remolque estacionado.

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Aunque el vehículo sufrió daños cuantiosos, la mujer solo presentó golpes leves en el rostro. Fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, pero se negó a ser trasladada a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.