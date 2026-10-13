Volcadura en la Valles-Rioverde deja personas lesionadas
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TAMASOPO.- Un aparatoso accidente vehicular, en el que estuvieron involucrados una camioneta, un automóvil y presuntamente un autobús de pasajeros, ocurrió la mañana de este lunes sobre la carretera libre Valles-Rioverde, dejando personas lesionadas.
El percance se registró a la altura del kilómetro 50, en el sitio conocido como El Serranito, perteneciente al municipio de Tamasopo, donde se reportó un choque y la volcadura de una de las unidades.
De acuerdo con información recabada, al Sistema de Emergencias 9-1-1, inicialmente se recibió una llamada en la que se alertaba sobre una colisión frontal entre una camioneta Ford Ranger, conducida por Alberto Martínez Rodríguez, y un automóvil color blanco.
La persona que realizó el reporte indicó que había lesionados, por ello se solicitó la intervención de los cuerpos de auxilio.
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Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Tamasopo, personal del Centro de Salud, y policías, quienes auxiliaron a los involucrados, entre ellos un menor de edad.
Las lesiones no eran graves, sin embargo no iba a ser necesario su traslado a un hospital.
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