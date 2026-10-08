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Charcos provocan nuevo percance en el Río Santiago

A la altura del puente Rubén Darío, una camioneta perdió el control al pasar por un charco

Por Redacción

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Charcos provocan nuevo percance en el Río Santiago
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      Un siniestro vial en el Río Santiago dejó solamente una camioneta involucrada con daños. Los ocupantes salieron ilesos y no necesitaron asistencias médicas.

      La tarde de este miércoles, antes de las 15:00 horas, fue reportada una Dodge Nitro que circulaba a exceso de velocidad sobre el bulevar, con dirección al poniente de la ciudad. Al llegar al puente Rubén Darío, los autos hacían fila en el carril derecho, ya que a la izquierda se encontraba un encharcamiento producto de las recientes lluvias y el desfogue de la Presa San José.

      Ante esto, el conductor quiso rebasar la línea de coches que esperaban su turno, sin embargo, con la velocidad perdió el control al pasar por el agua, continuando con una marcha errática cargándose hacia su izquierda y chocando contra la guarnición. Tras el impacto, la camioneta cruzó hasta el carril contrario, superando la propia contención.

      Luego del percance, el joven ocupante de la camioneta pudo salir por su propio pie y observó que el eje delantero resultó con daños, al igual que la suspensión.

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      Al lugar arribaron elementos municipales de tránsito para abanderar el accidente y esperar a que la unidad fuera retirada con ayuda de una grúa, para ser asegurada en una pensión, mientras se deslindan responsabilidades del hecho.

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