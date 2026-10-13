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Seguridad

Atrapan a asaltante de OXXOs, en San Miguelito

Con otros dos cómplices sustrajo botellas de licor y múltiples cajetillas de cigarro

Por Redacción

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a asaltante de OXXOs, en San Miguelito
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      En el Barrio de San Miguelito, tres sujetos asaltaron un OXXO, llevándose "pomos" y cajetillas de cigarro. Momentos después, un presunto involucrado fue detenido por policías capitalinos.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que José Ángel, de 28 años, señalado por su probable participación en un robo con violencia a una tienda de conveniencia, presuntamente cuenta con antecedentes por diversos atracos a otras tiendas de la misma cadena.

      El hecho se registró este domingo, luego de que la corporación recibiera el reporte del ingreso de tres individuos que sustrajeron con violencia mercancía diversa. Al acudir, los agentes municipales detectaron a uno de ellos, que intentó huir corriendo pero fue alcanzado en las inmediaciones de la calle Ignacio López Rayón, donde se le localizaron varias cajetillas de cigarros.

      En un punto distinto, sobre la calle Manuel Rivas, los agentes municipales localizaron un vehículo Volkswagen Jetta color verde, el cual fue utilizado por los otros sujetos que huyeron del lugar. En la revisión del vehículo se encontraron tres botellas de tequila y nueve cajetillas.

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      Ante el hallazgo de indicios y la detención de uno de los implicados, se procedió con la puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su probable responsabilidad y establecer si existe relación con otros hechos delictivos.

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