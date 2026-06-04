Fortalece CRM relación con medios de comunicación

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Con el objetivo de fortalecer los vínculos de colaboración y mantener una comunicación cercana, abierta y transparente con los medios de comunicación potosinos, la Cruz Roja Mexicana, Delegación San Luis, llevó a cabo un encuentro con representantes de diversos medios informativos del Estado.

La reunión se desarrolló como un espacio de diálogo y acercamiento para escuchar las inquietudes, comentarios y propuestas de las y los comunicadores, así como para refrendar la disposición de la institución de trabajar de manera coordinada con quienes diariamente informan a la sociedad potosina.

Durante su mensaje, el Subdelegado Estatal de la Cruz Roja, Jesús Aarón Cerecero Sánchez, destacó la importancia que tienen los medios para la institución al representar un vínculo fundamental entre Cruz Roja y la ciudadanía.

"La confianza de la ciudadanía no se construye solamente con el trabajo que hacemos en Cruz Roja; también se fortalece cuando existe una comunicación cercana, transparente y responsable con quienes informan a San Luis Potosí", expresó.

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Asimismo, señaló que la institución mantiene una política de puertas abiertas y disposición permanente para atender solicitudes de información, entrevistas y cualquier tema relacionado con la labor humanitaria que realiza Cruz Roja Mexicana en el estado.

Por su parte, el coordinador estatal de Comunicación, Luis Fernando Trejo, reiteró el compromiso de fortalecer la relación con los medios de comunicación, reconociendo su labor como aliados estratégicos para acercar a la población información sobre los servicios, programas, proyectos y acciones que diariamente realiza la institución en beneficio de la sociedad, cuyo fin principal es del salvar vidas.