Eduardo Yáñez denuncia intento de extorsión; exigen 10 mil dólares

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El actor mexicano Eduardo Yáñez denunció que fue víctima de un intento de extorsión cometido por tres personas que aparentemente son originarias de República Dominicana, quienes le exigieron un pago de 10 mil dólares a cambio de no difundir fotografías, aparentemente falsas, para dañar su imagen.

El artista público el viernes un vídeo en su cuenta de X, antes Twitter, en el cual relató cómo fue que una mujer y dos hombres trataron de extorsionarlo.

De acuerdo con el relato del actor, la noche del jueves recibió una videollamada de una mujer identificada como Caty y al responder lo primero que vio fue a una persona del sexo femenino participando en actos de índole sexual, por lo que colgó de inmediato.

"Esta mañana recibo un mensaje de esa misma persona, la tal Caty, diciéndome que si no le doy 10 mil dólares ella va a publicar la imagen de que yo estoy con ella al teléfono", contó Eduardo Yáñez.

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Posteriormente, recibió otra llamada de un hombre, quien se identificó como Pedro Ferriz Híjar, el cual le advirtió que en redes estaba circulando la imagen de él en la videollamada con la mujer, por lo que se ofreció a ponerlo en contacto con un supuesto agente de la policía para que le ayudara a solucionar el asunto.

"Me dijo, si quieres te ayudo porque a mí me pasó hace tiempo, bla, bla, bla, y te conecto con este oficial de policía. Entonces me da el teléfono de un oficial de la policía. Curiosamente el acento de este oficial es de por allá de Santo Domingo [República Dominicana]", narró el actor mexicano.

Según el testimonio del artista, el supuesto policía insistió en que se pusiera en contacto de nuevo con la mujer que trató de extorsionarlo para intentar llegar a un arreglo con ella.

"Margarita, mi asistente, rápido me dijo 'no contestes eso, no escribas eso, no digas ya nada'", dijo Eduardo Yáñez.

Eduardo Yáñez contó que al analizar los números telefónicos desde los que se hicieron las llamadas para extorsionarlo descubrieron que las líneas son originarias de Santo Domingo, capital de República Dominicana.

El actor agregó que los extorsionadores le exigieron un pago de 10 mil dólares a cambio de no revelar imágenes, aparentemente editadas, en las que aparece él en situaciones comprometedoras con menores de edad, en específico con una niña de nueve años.

"Están coludidos, porque obviamente el tal Pedro Ferriz, el tal oficial y la tal Caty pues están juntos en este tipo de prácticas. No creo ser la primera persona a la que ellos intentan hacer este tipo de cosas", apuntó Yáñez.

Finalmente, el artista recomendó a las personas que en caso de recibir llamadas de números desconocidos lo mejor es no responder, ya que en caso de hacerlo podrían convertirse en víctimas de este tipo de extorsión.