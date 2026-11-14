logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

80 patrullas y 200 oficiales de la GCE operarán en zona metropolitana

Se busca disminuir robos, pandillerismo y violencia familiar con presencia coordinada.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 14, 2026 12:59 p.m.
A
80 patrullas y 200 oficiales de la GCE operarán en zona metropolitana
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A partir del 1 de diciembre próximo, la Guardia Civil Estatal (GCE), asignará alrededor de 80 patrullas y 200 oficiales para operar en la zona metropolitana de San Luis Potosí, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      El mandatario estatal refirió que el operativo surge de las peticiones ciudadanas recopiladas en el programa "Enchúlame la Colonia", a fin de atender delitos del fuero común que siguen sin atender los gendarmes municipales.

      "Vamos a tratar de abordar temas que tienen que abordar las policías municipales en toda la zona metropolitana como es Soledad, Pozos y San Luis, y lo hará la Guardia Civil con más proximidad", comentó.

      Por separado, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), matizó que los oficiales mantendrán presencia en la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Adujo que se buscará erradicar y disminuir la comisión de ilícitos de bajo impacto, tales como robo a casa habitación, de baterías de carros y a trabajadores; daños a vehículos, pandillerismo, violencia familiar y riñas en bares, antros y tugurios.

      Remarcó que las medidas de vigilancia en las diferentes colonias y fraccionamientos metropolitanos no se realizarán de forma aislada, sino en coordinación con las tres policías municipales.

      LEA TAMBIÉN

      Atrapa la GCE a cinco objetivos prioritarios

      En labores de inteligencia y despliegues en distintos puntos de la entidad, la Guardia Civil Estatal detuvo a cinco personas identificadas como objetivos prioritarios, por su posible relación con acti...

      "Ahorita escucharon al señor gobernador. Nos dio la instrucción de que, a partir del primero de diciembre dispongamos de hasta 40 patrullas para poder estar agregándonos aquí a la zona metropolitana", remató.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      80 patrullas y 200 oficiales de la GCE operarán en zona metropolitana
      80 patrullas y 200 oficiales de la GCE operarán en zona metropolitana

      80 patrullas y 200 oficiales de la GCE operarán en zona metropolitana

      SLP

      Rubén Pacheco

      Se busca disminuir robos, pandillerismo y violencia familiar con presencia coordinada.

      Sospechan de venta animales para rituales en el República
      Sospechan de venta animales para rituales en el República

      Sospechan de venta animales para rituales en el República

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Las asociaciones protectoras asumen la responsabilidad de resguardar animales ante la insuficiencia de recursos municipales.

      Retrasos en el AIPA por suspensión de vuelos en EU
      Retrasos en el AIPA por suspensión de vuelos en EU

      Retrasos en el AIPA por suspensión de vuelos en EU

      SLP

      El Universal

      El riesgo para los pasajeros no está en el destino inmediato de sus vuelos, sino en las conexiones que tienen contratadas

      Sin justificación académica, visita de políticos a la UASLP: abogado
      Sin justificación académica, visita de políticos a la UASLP: abogado

      Sin justificación académica, visita de políticos a la UASLP: abogado

      SLP

      Samuel Moreno

      Podría generar percepciones de parcialidad en la institución, señaló Monsiváis Elizondo