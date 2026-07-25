Vuelca tráiler en autopista Valles-Rayón; chofer sufre golpes
La Guardia Nacional y bomberos atendieron el accidente, limpiaron derrame de combustible y retiraron la unidad.
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CIUDAD VALLES.- Un tráiler de caja cerrada volcó sobre la autopista Valles-Rayón; el chofer sufrió golpes leves y la circulación permaneció cerrada durante un par de horas.
El percance ocurrió la mañana de este sábado, en el kilómetro 66 del tramo Tamasopo-Ciudad Valles, cerca de la caseta de cobro La Pitahaya.
Fuentes oficiales informaron que el conductor de un tráiler marca Kenworth, color rojo, con caja cerrada, no tomó las debidas precauciones al pasar por una curva, por lo que perdió el control del volante.
La pesada unidad terminó recostada sobre su lado derecho, obstruyendo ambos carriles de circulación. Además, derramó combustible sobre la cinta asfáltica. El operador únicamente sufrió golpes leves y no requirió atención prehospitalaria.
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Trabajadores de la empresa encargada del mantenimiento de ese tramo carretero acudieron de inmediato para realizar labores de abanderamiento.
Posteriormente, arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Valles para limpiar la superficie afectada, mientras oficiales de la Guardia Nacional coordinaron las maniobras para retirar la unidad accidentada.
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