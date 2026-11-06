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Así es el Golf GTI Edición 50 Aniversario

Combina diseño clásico con tecnología moderna y motor turbo de 261 hp

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 12:27 p.m.
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Así es el Golf GTI Edición 50 Aniversario
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      Volkswagen celebra cinco décadas de uno de sus modelos más emblemáticos con la llegada a México del Golf GTI Edición 50 Aniversario, una versión especial con producción limitada a 300 unidades, motor turbo de 261 hp y detalles exclusivos que rinden homenaje a la historia del hot hatch alemán. Su precio es de $909,990 pesos.

      Desde su debut en Alemania en 1976, el Golf GTI se ha convertido en uno de los referentes de los autos deportivos compactos. Su fórmula, que combina potencia, agilidad y practicidad para el uso diario, ha trascendido generaciones y construido una comunidad de seguidores alrededor del mundo.

      Ahora, para conmemorar sus 50 años, Volkswagen trae a México una edición especial que recupera elementos clásicos del modelo y los combina con tecnología, equipamiento y prestaciones actuales. Además, nuestro país es uno de los cuatro mercados fuera de Europa que reciben esta versión y el único en América.

      El Volkswagen Golf GTI Edición 50 Aniversario conserva la identidad visual que ha distinguido al modelo, pero incorpora elementos específicos para diferenciarse de las versiones convencionales.

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      Entre sus características exteriores destacan los rines de aluminio de 18 pulgadas con tapacubos dinámicos GTI, toldo y espejos en negro brillante, gráficos deportivos laterales y emblemas conmemorativos. También integra un spoiler superior Oettinger en acabado negro brillante, además de un difusor trasero deportivo, escape de doble salida cromada y pinzas de freno en color rojo.

      La gama de colores contempla tres opciones: Pure White, Kings Red y Dark Moss metálico, este último seleccionado como el tono representativo de la edición de aniversario.

      En el habitáculo, Volkswagen recupera uno de los elementos más reconocibles de la historia GTI: la tapicería Tartan Pattern, ahora combinada con Suede en los asientos deportivos calefactables. A esto se suman insertos Velvet Black, distintivos GTI 50 Aniversario en el volante, protectores de estribo y tapetes, así como pedales de acero cepillado con detalles en rojo.

      La parte mecánica mantiene el enfoque deportivo que ha caracterizado al GTI durante cinco décadas. Esta edición especial incorpora un motor de cuatro cilindros 2.0 litros TSI, capaz de desarrollar 261 caballos de fuerza y 370 Nm de torque, asociado a una transmisión automática DSG de doble embrague y siete velocidades.

      Para aprovechar sus capacidades, cuenta con Launch Control, diferencial deportivo VAQ, dirección progresiva y selector de modos de manejo. Estos elementos buscan ofrecer una respuesta más precisa y una conducción que mantenga el carácter dinámico del compacto alemán.

      Tecnología, conectividad y seguridad a bordo

      Además de sus prestaciones, el Golf GTI Edición 50 Aniversario incorpora un paquete tecnológico que incluye una pantalla táctil central de 12.9 pulgadas, Volkswagen Digital Cockpit, sistema de navegación, conectividad inalámbrica App-Connect y cargador inalámbrico para dispositivos móviles.

      La experiencia se complementa con un sistema de sonido Harman Kardon y luz ambiental configurable en 30 colores.

      En materia de seguridad, equipa faros LED Matrix y siete bolsas de aire. También integra diferentes asistencias a la conducción, entre ellas control crucero adaptativo ACC, Light Assist, Lane Assist y asistente de colisión frontal con frenado de emergencia y detección de peatones y ciclistas.

      El equipamiento se completa con cámara de visión trasera, sensores de estacionamiento, monitoreo de punto ciego y detector de cansancio.

      ¿Cuánto cuesta el Volkswagen Golf GTI Edición 50 Aniversario en México?

      El Volkswagen Golf GTI Edición 50 Aniversario ya está disponible en México por $909,990 pesos, con una producción limitada a solamente 300 unidades para nuestro mercado.

      Su llegada representa un acontecimiento especial para los entusiastas de la marca, pues México es el único país de América que recibe esta versión conmemorativa y uno de los cuatro mercados fuera de Europa seleccionados para comercializarla.

      A medio siglo de su presentación, el Golf GTI mantiene vigente una fórmula que ha definido a varias generaciones de deportivos compactos. Esta edición especial no solamente celebra su historia, sino que representa una oportunidad para llevarse a casa una de las versiones más exclusivas del modelo en México.

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