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Dos lesionados, en choque de moto y carro

Por Redacción

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Dos lesionados, en choque de moto y carro
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      Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta resultaron lesionados luego de chocar contra un automóvil en calles de la comunidad de Estanzuela, perteneciente a Mexquitic de Carmona, fueron auxiliados por paramédicos y trasladados a recibir atención a un hospital.

      El hecho tuvo lugar este jueves por la mañana en el cruce de las calles Tamaulipas y Chihuahua, en la mencionada comunidad, en donde chocaron una motocicleta color azul y un automóvil Peugeot color amarillo.

      Según los hechos, la camioneta impactó de frente contra el costado derecho del automóvil, cayendo los dos ocupantes al piso causándose lesiones en distintas partes del cuerpo.

      Algunos vecinos pidieron ayuda y al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona, así como los paramédicos del mismo municipio, quienes atendieron a los ocupantes de la motocicleta y debido a las lesiones que presentaban tuvieron que ser llevados a un hospital a recibir atención médica.

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      Tanto el automóvil como la motocicleta, que presentaron daños materiales, fueron enviados a una pensión particular, en tanto que los involucrados llegan a un acuerdo reparatorio en el caso.

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