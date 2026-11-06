Falso, que bikers deban usar chaleco con las placas: SSPC

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, descartó que las modificaciones al Reglamento de Tránsito Municipal representen cambios drásticos o medidas discriminatorias contra los motociclistas.

Esto, luego de que la asociación Motociclismo Organizado de San Luis Potosí anunció acciones legales contra las nuevas disposiciones.

El funcionario consideró que existe una confusión entre los integrantes de la organización respecto a las reformas aprobadas por el Cabildo capitalino y adelantó que sostendrían una reunión para explicarles los alcances del nuevo ordenamiento.

Villa Gutiérrez explicó que las disposiciones buscan reforzar la seguridad de los motociclistas, particularmente al restringir la circulación de unidades menores a 400 centímetros cúbicos por los carriles centrales y algunas avenidas principales, así como exigir el uso de cascos que cumplan con la Norma Oficial Mexicana, ante prácticas como utilizar cascos de electricista u otros que no ofrecen la protección adecuada.

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Negó que el Ayuntamiento haya incorporado medidas como obligar a los motociclistas a portar chalecos con el número de placa o colocar esa identificación en los cascos, propuestas que, recordó, se habían planteado anteriormente.

Consideró que la inconformidad podría derivar de una confusión entre las reformas municipales ya aprobadas y la propuesta de reglamento de tránsito estatal.

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Respecto a los vehículos eléctricos, el secretario sostuvo que también deberán cumplir con las obligaciones de identificación y conducción, como portar placas y contar con licencia, al igual que cualquier automóvil o motocicleta. Mientras tanto, la asociación Motociclismo Organizado, que afirma representar a más de cinco mil agremiados, anunció que su área jurídica prepara procedimientos legales al considerar que las nuevas disposiciones vulneran derechos como la igualdad, la no discriminación y el libre tránsito.