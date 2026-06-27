logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Fotogalería

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mujer es arrestada con "mota" y cristal en Cárdenas

Por Redacción

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer es arrestada con "mota" y cristal en Cárdenas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En acciones permanentes de vigilancia que se desarrollan en las cuatro regiones del estado, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron en el municipio de Cárdenas a una mujer por su probable participación en delitos contra la salud, ya que le fueron encontradas decenas de dosis de marihuana y cristal que traía para su supuesta venta.

      La detenida fue identificada como Elisa "N", de 40 años de edad, a quien se le aseguraron 48 bolsitas de marihuana y 36 dosis de cristal.

      La mujer fue detectada por los agentes de la Guardia Civil Estatal en calles del mencionado municipio, cuando se desplazaba a bordo de un automóvil color negro en forma sospechosa, por lo que se determinó marcarle el alto.

      En la inspección posterior, los agentes policiales encontraron la droga referida y por tanto procedieron a la detención de la mujer, quien junto con los indicios asegurados fue puesta a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hombre cae a pozo de 12 metros en La Constancia
      Hombre cae a pozo de 12 metros en La Constancia

      Hombre cae a pozo de 12 metros en La Constancia

      SLP

      Flor Martínez

      El rescate fue realizado por Protección Civil de Solead, que le brindó atención prehospitalaria

      Detienen a 25 personas y aseguran droga en operativos de la GCE
      Detienen a 25 personas y aseguran droga en operativos de la GCE

      Detienen a 25 personas y aseguran droga en operativos de la GCE

      SLP

      Redacción

      En las últimas 24 horas también fueron recuperados dos vehículos con reporte de robo

      Matan a uno durante asalto en vivienda de Villa de Reyes
      Matan a uno durante asalto en vivienda de Villa de Reyes

      Matan a uno durante asalto en vivienda de Villa de Reyes

      SLP

      PULSO

      La Policía de Investigación abrió una carpeta para intentar esclarecer los hechos

      Vuelca tráiler con refrescos en la 57 y desata rapiña (video)
      Vuelca tráiler con refrescos en la 57 y desata rapiña (video)

      Vuelca tráiler con refrescos en la 57 y desata rapiña (video)

      SLP

      Redacción

      El accidente ocurrió a la altura de Enramadas, con dirección a la Zona Industrial de San Luis Potosí