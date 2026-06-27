Mujer es arrestada con "mota" y cristal en Cárdenas
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En acciones permanentes de vigilancia que se desarrollan en las cuatro regiones del estado, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron en el municipio de Cárdenas a una mujer por su probable participación en delitos contra la salud, ya que le fueron encontradas decenas de dosis de marihuana y cristal que traía para su supuesta venta.
La detenida fue identificada como Elisa "N", de 40 años de edad, a quien se le aseguraron 48 bolsitas de marihuana y 36 dosis de cristal.
La mujer fue detectada por los agentes de la Guardia Civil Estatal en calles del mencionado municipio, cuando se desplazaba a bordo de un automóvil color negro en forma sospechosa, por lo que se determinó marcarle el alto.
En la inspección posterior, los agentes policiales encontraron la droga referida y por tanto procedieron a la detención de la mujer, quien junto con los indicios asegurados fue puesta a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.
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