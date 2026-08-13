Procesan a dos acusados de ultrajar a una menor

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TAMPACÁN.- Dos hombres de Tampacán enfrentan un proceso penal tras ser señalados de agredir sexualmente a una menor de edad; un juez ordenó su vinculación a proceso y prisión preventiva. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), los litigadores adscritos a la Delegación Sexta obtuvieron la vinculación a proceso de Juan "N" y Antolín "N" por su probable intervención en el delito de violación.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba que sustentan la imputación en contra de ambos individuos, quienes quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Como parte de la resolución judicial, se estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará con las diligencias necesarias para fortalecer la carpeta de investigación y esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Tampacán, donde una persona menor de edad habría sido víctima de la agresión, presuntamente por parte de los señalados.