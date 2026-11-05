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Dan siete años de prisión a pederasta de Xilitla

Por Redacción

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Dan siete años de prisión a pederasta de Xilitla
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      XILITLA.- Un hombre fue sentenciado a siete años de prisión, luego de aceptar su responsabilidad en el delito de violación específica agravada, cometido en perjuicio de una persona menor de edad en este municipio.

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 2021, en el interior de una vivienda ubicada en la localidad El Jobo, donde el ahora sentenciado cometió la agresión sexual.

      Tras las investigaciones realizadas por personal de la Delegación Quinta de la Fiscalía, se obtuvo una orden de aprehensión contra el señalado, quien posteriormente fue detenido y presentado ante un juez de control para enfrentar el proceso penal correspondiente.

      Durante el desarrollo del procedimiento, David "N" reconoció su responsabilidad en los hechos, por lo que su defensa solicitó que el caso se resolviera mediante un procedimiento abreviado.

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      Con base en los elementos presentados por el Ministerio Público y la aceptación de responsabilidad del acusado, la autoridad judicial dictó una sentencia condenatoria de siete años de prisión.

      Además de la pena privativa de la libertad, el responsable deberá realizar dos pagos económicos por concepto de reparación del daño, así como cubrir una sanción pecuniaria impuesta por el Estado.

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