Vuelca vehículo de la PDI; tres lesionados

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RIOVERDE. - Una volcadura dejó como saldo 3 lesionados, un elemento de la Policía de Investigación que se debate entre la vida y la muerte por las severas lesiones sufridas.

Los hechos ocurrieron en la supercarretera en el kilómetro 3, cuando personal de la Fiscalía se trasladaban a bordo de una camioneta color blanco.

Tras la volcadura de la unidad el agente salió proyectado contra el piso, sufriendo severas lesiones que requirieron que fuera trasladado a un hospital.

Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de la, Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios.

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Sin embargo, quien resultó con lesiones de gravedad fue el agente de la Fiscalía, quien fue trasladado de emergencia a recibir atención médica, donde los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.