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Seguridad

Vuelca vehículo de la PDI; tres lesionados

Uno de los agentes sufrió heridas de gravedad

Por Redacción

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca vehículo de la PDI; tres lesionados
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      RIOVERDE. - Una volcadura dejó como saldo 3 lesionados, un elemento de la Policía de Investigación que se debate entre la vida y la muerte por las severas lesiones sufridas. 

      Los hechos ocurrieron en la supercarretera en el kilómetro 3, cuando personal de la Fiscalía se trasladaban a bordo de una camioneta color blanco. 

      Tras la volcadura de la unidad el agente salió proyectado contra el piso, sufriendo severas lesiones que requirieron que fuera trasladado a un hospital. 

      Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de la, Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios.   

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      Sin embargo, quien resultó con lesiones de gravedad fue el agente de la Fiscalía, quien fue trasladado de emergencia a recibir atención médica, donde los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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