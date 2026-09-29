Caen más "narcos" en varios municipios
Un supuesto "halcón" fue detenido en Tampamolón, con decenas de dosis de droga
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En distintos municipios, como parte de las labores de prevención y vigilancia , elementos de la Guardia Civil Estatal capturaron a tres presuntos miembros de estructuras delictivas.
Una de las intervenciones se dio en el municipio de Tampamolón Corona, donde agentes estatales detuvieron a un adolescente, un aparente "halcón" y narcomenudista, a quien le aseguraron al menos 40 bolsas con marihuana y otras 20 dosis de "cristal", así como cinco "ponchallantas" y un equipo de radiofrecuencia.
Por otro lado, en Ciudad Valles, policías estatales detuvo a José "N", de 32 años, a quien le fueron aseguradas al menos diez dosis de "cristal" y un paquete con marihuana.
Finalmente, en el municipio de Charcas fue detenido Kevin "N", de 20 años, a quien se le aseguraron diez bolsas con marihuana, otras más de "cristal", de "crack" y de una sustancia con características similares a la cocaína.
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Las personas detenidas, así como los indicios asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica y realizarán las investigaciones correspondientes.
En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que mantiene el trabajo operativo en las cuatro regiones, como parte de la Estrategia Integral de Seguridad.
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