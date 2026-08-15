Atrapan en la Huasteca a cuatro narcomenudistas

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En distintos puntos de la región Huasteca, cuatro personas fueron detenidas por su probable participación en actividades relacionadas con el narcomenudeo, además de que fueron aseguradas diversas dosis de marihuana y "cristal".

En labores de prevención, vigilancia e inteligencia, en El Naranjo fue detenido Osiel "N", de 30 años, originario de Tamaulipas, a quien se le aseguraron dosis de marihuana. En otra acción, en Axtla de Terrazas, fueron detenidos Herminio "N", de 38 años, y Reyna "N", de 35 años, a quienes les fueron aseguradas dosis de marihuana y de "cristal".

Asimismo, en otra intervención, en Ciudad Valles fue detenido Fernando "N", de 25 años, originario de Tamaulipas, a quien se le aseguraron dosis de "cristal" y de marihuana.

Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes llevarán a cabo las investigaciones y determinarán lo conducente conforme a derecho.

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De acuerdo con la comunicación oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, la corporación refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes de inteligencia, prevención y vigilancia en todas las zonas del estado, mediante la coordinación con las instituciones de seguridad y procuración de justicia.