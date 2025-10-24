Acusan a joven de robo de diez mil pesos

Al ser acusada de un robo de diez mil pesos, una joven fue detenida por elementos de la Guardia Civil Estatal que acudieron a un llamado de auxilio en la colonia El Pedregal, siendo posteriormente remitida ante el Ministerio Público para que se le defina su situación legal.

De acuerdo a los hechos, inicialmente en una vivienda de la colonia referida se pidió ayuda a los agentes policiales, el propietario refirió que había descubierto a la joven identificada como Dayanifer de 19 años de edad, cuando le había sustraído diez mil pesos en efectivo.

La joven se encontraba en el inmueble y por lo tanto, ante el señalamiento los oficiales procedieron a su detención y se le leyeron los derechos que la amparan, para luego ser trasladada con todo y el dinero a las celdas preventivas, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado por el supuesto delito de robo.

Se esperaba que la parte afectada acudiera a formalizar la denuncia en contra de la sospechosa a fin de recuperar su dinero y que se proceda de acuerdo a la ley.

