Agarran a sujeto con 20 bolsitas de cristal

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Agentes de la policía capitalina, en coordinación con elementos del Ejército, lograron la detención de un hombre en posesión de 20 dosis de cristal. Esto, en la colonia Unidad Habitacional Manuel José Othón, en el cuadrante norte.

Fue durante recorridos preventivos sobre la calle Pedro Barajas cuando los agentes detectaron a un hombre que se encontraba presuntamente consumiendo una sustancia mediante una pipa de cristal. En el momento en que el sujeto notó la presencia policial, el individuo intentó deshacerse del objeto.

Al realizar una inspección preventiva, los oficiales localizaron entre sus pertenencias una bolsa transparente que contenía 20 bolsas tipo ziploc con una sustancia granulada con características similares al cristal, con un peso aproximado de 8.5 gramos. El hombre, que se identificó como Jorge Alberto "N" de 45 años, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, mientras que la sustancia asegurada quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.