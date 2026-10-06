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Agarran en flagrancia a ladrones de cableado

Por Redacción

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Agarran en flagrancia a ladrones de cableado
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      Oficiales de la policía capitalina realizaron la detención de dos hombres originarios del estado de Puebla, señalados por el delito de robo de cable de fibra óptica perteneciente a una empresa telefónica. Los implicados cuentan con antecedentes por este y otros delitos en su entidad de origen.

      De acuerdo con el reporte de la municipal, los implicados fueron detectados en un pozo propiedad de la empresa Telmex, ubicado en la carretera a Matehuala, en inmediaciones del centro comercial Walmart, de donde sustrajeron varios metros de cable.

      Esta acción fue detectada por el sistema de video vigilancia, alertando de la sustracción en proceso, por lo que de inmediato los agentes adscritos al agrupamiento de motociclistas de Policía Vial se aproximaron al lugar.

      Los implicados, al ver que se aproximaban los agentes municipales, abordaron un vehículo tipo sedán para emprender la huida, pero fueron interceptados en las inmediaciones de la Carretera a Matehuala y la calle Jesús Yurén. Ahí fueron encontrados en posesión de diversos rollos de cableado grueso en el asiento trasero del vehículo y, al no acreditar el motivo de su actuar ni vínculo con la empresa, fueron asegurados.

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      Enseguida, se notificó del hecho a los representantes legales de la empresa, quienes manifestaron su deseo de proceder legalmente por el probable hecho constitutivo de robo de cableado. Cabe mencionar que los implicados, Cristian "N" y Jonathan "N", ambos de 36 años, cuentan con antecedentes por la comisión de este y más delitos en su entidad de origen.

      Finalmente, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de que esta autoridad determine su situación legal.

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