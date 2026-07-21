Ahora, capturan a 6 presuntos narcos

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La Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), detuvo a seis personas presuntamente relacionadas con la distribución de estupefacientes.

En un primer hecho, agentes estatales y del Ejército Mexicano detuvieron a Aurelio "N", de 32 años de edad, en el municipio de Villa de Reyes, quien ya contaba con antecedentes, tras asegurarle dosis de la droga sintética conocida como "cristal".

En el municipio de Rioverde, la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales detuvo a dos sujetos considerados objetivos prioritarios en la región. Se trata de Sebastián "N", de 29 años, y a Jesús "N", de 22, a quienes se les aseguraron dosis de "cristal".

Finalmente, en el municipio de Cedral, fueron detenidos tres hombres que podrían estar relacionados con una organización delictiva y son considerados objetivos prioritarios. Se trata de Mauro "N", de 27 años, Gerardo "N", de 39, y José "N", de 23, a quienes se les decomisaron dosis de "cristal".

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