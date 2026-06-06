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Al huir de la policía, trailero daña caseta de cobro

Por Redacción

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Al huir de la policía, trailero daña caseta de cobro
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      CIUDAD VALLES. -Un operador de tráiler fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de una persecución que se prolongó por varios kilómetros y que concluyó sobre el libramiento Valles-Tamuín.

       Durante su huida, el conductor presuntamente ocasionó un choque por alcance y daños a la infraestructura de una caseta de cobro.

      De acuerdo con la información recabada, los hechos iniciaron poco después del mediodía, cuando agentes municipales intentaron marcarle el alto al conductor de un tráiler marca Kenworth blanco, acoplado a dos remolques tipo góndolas, que circulaba sobre el bulevar Lázaro Cárdenas.

      Sin embargo, el operador hizo caso omiso a las indicaciones de los oficiales y continuó su marcha, dando origen a un operativo de seguimiento que se extendió fuera de la zona urbana.

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      La unidad pesada avanzó por la carretera federal Valles-Tamazunchale y posteriormente ingresó al libramiento Valles-Tamuín con dirección al municipio de Tamuín.

      Según testigos, los policías dispararon a los neumáticos en varias ocasiones para obligarlo a parar, pero ni así se detuvo.

      Al llegar a la caseta de cobro de La Calera, el tráiler impactó la parte posterior de un vehículo que se encontraba en uno de los carriles de peaje. Asimismo, causó daños a la pluma de control de acceso antes de continuar su trayecto.

      La persecución concluyó en el kilómetro 91 del libramiento, donde los elementos policiacos lograron interceptar la unidad y asegurar a su conductor sin que se registraran personas lesionadas.

      Fuentes oficiales señalaron que el detenido tiene su domicilio en la Ciudad de México. Se presume podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia, situación que será determinada mediante las diligencias correspondientes.

      El conductor quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica, así como las responsabilidades derivadas de los daños ocasionados durante el incidente.

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