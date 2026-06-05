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Seguridad

Reportan 23 accidentes en últimos días con lluvias

Autoridades capitalinas mantienen operativos para controlar la velocidad en pavimento mojado

Por Rolando Morales

Junio 05, 2026 12:35 p.m.
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Reportan 23 accidentes en últimos días con lluvias
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      Las lluvias registradas durante los últimos días en la capital potosina han provocado un incremento aproximado del 10 por ciento en los siniestros de tránsito, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      Tan solo durante la presente semana, las autoridades atendieron 23 siniestros viales relacionados con las condiciones del pavimento mojado.

      El funcionario explicó que, afortunadamente, ninguno de los percances dejó personas fallecidas y que los casos registrados se limitaron a daños materiales. Villa Gutiérrez señaló que la avenida Salvador Nava concentra la mayor incidencia de accidentes durante los episodios de lluvia.

      Ante esta situación, la corporación mantiene operativos de vigilancia con unidades de Policía Vial para inhibir el exceso de velocidad y el uso del teléfono celular mientras se conduce.

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      Indicó que las lluvias que actualmente afectan a la ciudad presentan características atípicas, pues en algunos casos puede acumularse en una hora el volumen de agua que anteriormente se registraba durante toda una semana.

      Respecto a las recomendaciones para los automovilistas, el secretario explicó que los límites de velocidad deben ajustarse cuando el pavimento se encuentra mojado. En vialidades donde la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora, sugirió reducirla a 60, mientras que en zonas de 40 kilómetros por hora recomendó circular alrededor de 30.

      El funcionario también atribuyó parte de los problemas de encharcamientos a la acumulación de basura y materiales de construcción en las calles y coladeras.

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      Esto, tras la lluvia registrada entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes

      Por su parte la Coordinación Estatal de Protección Civil Estatal informó que derivado de las lluvias registradas la noche del jueves, se realizaron recorridos en la capital específicamente en las colonias de Industrial Aviación, El Aguaje, donde se atendió un vehículo inundado, Praderas del Real y Torremolinos.

      De igual forma se registraron árboles caídos en la Escuela Técnica No. 68 en la colonia El Saucito y en la calle Huasteca en la colonia Bellas Lomas.

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